Чи дивляться зумери матчі? Головні інсайти з панелі GGBET на SBC Summit Ukraine

Христина Жиренко
Результати дослідження спортивної аудиторії віком 21+

27 травня у київському КВЦ «Парковий» пройшла п’ята Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2026. Преміум-спонсор події, букмекерський бренд GGBET, представив панельну дискусію про поведінку та звички зумерів щодо перегляду  спортивних подій, споживання контенту та витрат на спорт. Спікери говорили про трансформацію спортивного контенту, зміну звичок аудиторії та нові виклики у боротьбі за її увагу.

У дискусії взяли участь CEO GGBET Сергій Міщенко, головний редактор Tribuna.com Олег Щербаков, директор Adidas Ukraine Ігор Маринич і керівник відділу медіа ФК «Полісся» Олександр Федоришин. Модератором виступив спортивний блогер Дмитро Поворознюк.

Бренд GGBET презентував результати дослідження спортивної аудиторії віком 21+, проведеного серед фанів ФК «Полісся», користувачів GGBET, підписників медіа Tribuna.com, Sport Business Media та аудиторії Дмитра Поворознюка. Загалом в опитуванні взяли участь 937 осіб.

Передусім дослідження спростувало поширену думку, що покоління зумерів через кліпове мислення майже не дивиться матчі. Згідно з результатами, 54% повнолітніх зумерів (21+) не просто дивляться матчі, а й роблять це регулярно – кілька разів на тиждень або частіше. І в цьому вони майже не відрізняються від міленіалів і покоління Х.

Поряд з цим зумери – найактивніші споживачі короткоформатного контенту. У них найбільший запит на різноманіття контенту, зокрема розважального.

Під час дискусії СEO GGBET Сергій Міщенко поділився трьома принципами створення контенту, які команда GGBET сформувала після аналізу власних рекламних кампаній. За його словами, ефективний спортивний контент сьогодні має відповідати трьом критеріям: бути ексклюзивним, нетиповим, а також своєчасним.

«GGBET як один із топових беттінг-операторів в Україні виробляє та публікує величезну кількість контенту. Єдиний шлях взаємодіяти з аудиторією – створювати релевантний та своєчасний контент. 

Ми подаємо спортсменів як живих людей – таких самих, як фани. Ми знімаємо з ними квізи, челенджі, питання-відповіді – тобто показуємо закулісся», – зазначив Сергій Міщенко.

Також серед цікавих інсайтів дослідження:

  • Онлайн – базовий спосіб взаємодії зі спортом (94% зумерів, 96% міленіалів і 94% покоління X дивляться спортивні події онлайн).
  • Зумери найбільш соціальні в офлайні: 37% хочуть взаємодії з гравцями, а для 65% матч – це привід провести час із друзями. 
  • Альтернативні трансляції зі стримерами мають найменший попит серед усіх поколінь порівняно з іншими видами контенту.
  • Лише 16% серед усіх опитаних ходять на стадіон, проте значна частина з них робить це регулярно. 
  • Зумери єдині мають у топі витрат на спорт підписки та контент (33%).
Конференція SBC Summit Ukraine 2026 зібрала близько 1300 учасників і понад 60 спікерів, серед яких представники федерацій, брендів, медіа та спортивних організацій. Подія стала майданчиком для обговорення головних трендів спортивної індустрії, розвитку партнерств, комунікацій і взаємодії з цільовою аудиторією.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Трамп висловів співчуття через смерть легендарного канадського хокеїста
