Каноїстки Лузан та Рибачок вибороли золото на першому за понад рік спільному Кубку світу

Ілля Мандебура
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок є найкращим екіпажем в історії українського веслування
фото: Веслування України

Віцечемпіонки двох останніх Олімпіад продемонстрували чудову форму на початку міжнародного сезону

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок стали першими на етапі Кубка світу в угорському Сегеді в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Про це повідомляє «Главком».

Деталі виступу українок

Людмила Лузан у минулому сезоні виступала з молодою надією українського веслування Іриною Федорів. Разом з нею вони стали срібними призерками Чемпіонату Європи, а також вибороли звання чемпіонок світу з рекордним для України часом 1:53,30 хв. Проте з нового сезону до складу збірної повернулася Анастасія Рибачок, з якою Лузан брала дві срібні медалі Олімпійських ігор у 2020 та 2024 роках, а також ставала чемпіонкою і призеркою всіх найбільших турнірів. Рибачок після декрету вирішила повернутися у двійку, і тренерський штаб вирішив дати шанс українкам цього сезону виступати разом. 

Уже на етапі попередніх заїздів українські веслувальниці показали дуже конкурентний час у 1:55,99 хвилини. Цей показник був швидшим за той, який Лузан разом з Федорів показали на аналогічній стадії переможного Чемпіонату світу, через що це надавало суттєвого оптимізму щодо виступу на угорському Кубку світу. Також це дозволило українкам напряму пройти до фіналу, оминувши півфінальну стадію. 

У фіналі ж українкам протистояли всі найсильніші екіпажі. Найбільшими суперницями стали китаянки, у складі яких була легендарна Сунь Мен'я, яка зі своєю попередньою напарницею Сюй Шисяо перемагали в Лузан і Рибачок на обох Олімпіадах. Проте в Сегеді вона виступала з Ма Янань, і ця заміна не спрацювала так, як суперницям українок хотілося б. Вони лідирували за підсумком перших 250 м, везучи Лузан і Рибачок 0,65 секунди, однак відомі за своїми потужними гребками на другій частині дистанції українки відіграли це відставання та випередили Мен'я/Янань на дев'ять сотих секунди. 

Підсумковий час, 1:51,55 хвилини, став одним з найшвидших в історії веслування. Українки поступилися найкращому часовому показнику в історії (у веслуванні не вживається словосполучення світовий рекорд через різницю у вітрових кондиціях та течії) на дистанції 500 метрів лише однією десятою секунди.  

Веслування на байдарках та каное. Кубок світу, Сегед. Каное-двійка, 500 м. Жінки. Фінал

  1. Людмила Лузан / Анастасія Рибачок (Україна) 1:51,55 хвилини
  2. Сунь Мен'я / Ма Янань (Китай) +0,09 секунди
  3. Агнеш Анна Кіш / Б'янка Надь (Угорщина) +1,11 секунди

Важливість результату

Кубок світу в Угорщині став першим стартом, на якому українська команда має змогу набирати очки в олімпійський рейтинг. Завдяки цій перемозі український тандем суттєво збільшив свої шанси на потрапляння на головний старт чотириріччя, куди потрапить шістнадцять найкращих екіпажів за підсумками загальної класифікації. 

