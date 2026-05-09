Збірна Румунії з настільного тенісу стрибками на столі відсвяткувала медаль Чемпіонату святу

Емоції румунок сподобалися не всім вболівальникам настільного тенісу

На командному Чемпіонаті світу з настільного тенісу 2026 року в Лондоні стався неоднозначний інцидент за участю жіночої збірної Румунії. Про це повідомляє «Главком».

Надмірне святкування медалей

Після напруженої перемоги над Францією з рахунком 3:1 у чвертьфіналі румунські спортсменки не стримали емоцій, святкуючи свій перший вихід у півфінал та гарантовану медаль чемпіонату за останні 26 років. Вирішальне очко для своєї країни здобула Бернадетт Сьоч, після чого вся команда в пориві радості застрибнула на ігровий стіл.

Попри значущість історичного моменту, такий формат святкування викликав серйозні зауваження з боку технічної групи ITTF. Фахівці наголосили, що ігрові столи не призначені для стрибків, оскільки це може пошкодити поверхню, внутрішні кабелі та складні технічні системи. Ситуація ускладнювалася тим, що цей інцидент стався всього за 15 хвилин до початку іншого важливого поєдинку між зірковими збірними Франції та Бразилії, які мали змагатися за медалі на цьому ж обладнанні. У результаті технічній команді довелося терміново проводити інспекцію та повторне калібрування столу, щоб гарантувати чесні умови для наступних учасників. Організатори закликали спортсменів поважати обладнання та працю людей, які стоять за організацією івенту, навіть у моменти найбільшого тріумфу.

Виступ збірної України

Варто також зазначити, що в іншому матчі ігрового дня жіноча збірна Японії впевнено перемогла команду України з рахунком 3:0, не віддавши синьо-жовтим жодного гейму. Найближчою до сенсації була Анастасія Димитренко, яка мала два напружені стартові гейми проти Хонока Хашимото, але врешті не зуміла забрати партії. Для українок цей результат став найкращим в історії, а Японія після перемоги над Україною не помітила Німеччину та вийшла до фіналу, де зустрінеться з Китаєм.

Чемпіонат світу. Жіночі команди. 1/8 фіналу

Україна – Японія 0:3

Анастасія Димитренко – Хонока Хашимото 0:3 (9:11, 7:11, 4:11)

0:3 (9:11, 7:11, 4:11) Вероніка Матюніна – Міва Харімото 0:3 (9:11, 5:11, 6:11)

0:3 (9:11, 5:11, 6:11) Тетяна Біленко – Хіна Хаята 0:3 (5:11, 6:11, 5:11)

Нагадаємо, що раніше жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу. Українки у важкому матчі здолали непросту команду США.