Літак з футболістами на борту зіштовхнувся з автомобілем (фото)
«Кайрат» поступився «Карабаху»
Команда «Кайрат» поверталася з матчу Ліги конференцій
Літак з футбольною командою «Кайрат» на борту зіштовхнувся з автомобілем. Гравці та тренери клубу поверталися після матчу Ліги конференцій з Азербайджану, де поступилися місцевому «Карабаху» – 1:2.
В аеропорту Алмати літак з футболістами приземлився, як належить, проте на злітній смузі опинився автомобіль повітряної служби аеропорту. Його підім’яло під крило, а пасажири змушені були понад годину чекати аварійної евакуації.
Жертв і постраждалих, як повідомляють казахстанські ЗМІ, немає.
Усі результати третього туру Ліги конференцій
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