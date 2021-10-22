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    Літак з футболістами на борту зіштовхнувся з автомобілем (фото)

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    &laquo;Кайрат&raquo; поступився &laquo;Карабаху&raquo; - Літак з футболістами на борту зіштовхнувся з автомобілем (фото)

    «Кайрат» поступився «Карабаху»

    Фото з відкритих джерел

    Команда «Кайрат» поверталася з матчу Ліги конференцій

    Літак з футбольною командою «Кайрат» на борту зіштовхнувся з автомобілем. Гравці та тренери клубу поверталися після матчу Ліги конференцій з Азербайджану, де поступилися місцевому «Карабаху» – 1:2.

    В аеропорту Алмати літак з футболістами приземлився, як належить, проте на злітній смузі опинився автомобіль повітряної служби аеропорту. Його підім’яло під крило, а пасажири змушені були понад годину чекати аварійної евакуації.

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    Жертв і постраждалих, як повідомляють казахстанські ЗМІ, немає.

    Усі результати третього туру Ліги конференцій

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Літак з футболістами на борту зіштовхнувся з автомобілем (фото)