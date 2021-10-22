Літак з футболістами на борту зіштовхнувся з автомобілем (фото)

Команда «Кайрат» поверталася з матчу Ліги конференцій

Літак з футбольною командою «Кайрат» на борту зіштовхнувся з автомобілем. Гравці та тренери клубу поверталися після матчу Ліги конференцій з Азербайджану, де поступилися місцевому «Карабаху» – 1:2.

В аеропорту Алмати літак з футболістами приземлився, як належить, проте на злітній смузі опинився автомобіль повітряної служби аеропорту. Його підім’яло під крило, а пасажири змушені були понад годину чекати аварійної евакуації.

Жертв і постраждалих, як повідомляють казахстанські ЗМІ, немає.

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