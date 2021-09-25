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    Експрезидент Міжнародної федерації хокею, який дружить з Лукашенком, отримає посаду в Росії

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    Рене Фазель переїде в Росію - Експрезидент Міжнародної федерації хокею, який дружить з Лукашенком, отримає посаду в Росії
    Рене Фазель переїде в Росію
    Фото з відкритих джерел

    Швейцарського чиновника Рене Фазеля влаштують одразу на дві роботи

    Міжнародна федерація хокею отримала нового голову. Президентом організації став француз Люк Тардіф. За нього проголосували 67 осіб – 63%. Раніше він разом з швейцарцем Рене Фазеля, який очолював міжнародну федерацію (ІІХФ ) до 25 вересня.

    Примітно, що сам Фазель вже має нову роботу. Швейцарець очолював ІІХФ протягом останніх 27 років, а тепер буде задіяний для посилення міжнародної роботи і вибудовування відносин з новим керівництвом міжнародної федерації. За повідомленнями ЗМІ, він працюватиме в Олімпійському комітеті Росії і паралельно очолить один з напрямків розвитку Континентальної хокейної ліги.

    Раніше, коли в Білорусі забирали право проведення чемпіонату світу через тортури незгодних з результатами президентських виборів, Фазель став на бік Лукашенка. Світовий хокейний форум все ж таки перенесли в Прибалтику, але швейцарець поїхав у Мінськ, чим скомпрометував Міжнародну федерацію. Зокрема депутат Європарламента чех Павел Теличка назвав поїздку Фазеля в Білорусь «ганьбою хокею».

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    Теги: хокей Рене Фазель
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    Експрезидент Міжнародної федерації хокею, який дружить з Лукашенком, отримає посаду в Росії