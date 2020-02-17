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    Українська спортсменка виступала на офіційних змаганнях під прапором Угорщини. Мінкульт мовчить

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    Це не угорка, а українська плавчиня Христина Мусієнко - Українська спортсменка виступала на офіційних змаганнях під прапором Угорщини. Мінкульт мовчить
    Це не угорка, а українська плавчиня Христина Мусієнко
    Фото із соцмереж

    Порушення виявив спортивний юрист Юрій Юрченко

    Плавчиня Христина Мусиєнко виступала на чемпіонаті Європи 2019 року з підводного плавання в екіпіруванні збірної Угорщини. Про це на власній сторінці у «Фейсбуку» повідомив спортивний юрист Юрій Юрченко. І підкріпив коментар фотофактами.

    «Пане Бородянський, відколи ми з бюджету фінансуємо імідж Угорщини?

    Чому спортсменка збірної України з підводного плавання Христина Мусієнко на чемпіонаті Європи-2019 пливе в шапочці збірної Угорщини і ніякого дисциплінарного покарання ні від, ні від профільної Федерації, ні від Міністерства культури, молоді і спорту досі не дочекалася?

    Особисто я вимагаю виконання умов п.2.3.8 контракту зі збірниками!», - підкреслив пан Юрченко. 

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    Українська спортсменка виступала на офіційних змаганнях під прапором Угорщини. Мінкульт мовчить
    Українська спортсменка виступала на офіційних змаганнях під прапором Угорщини. Мінкульт мовчить
    Українська спортсменка виступала на офіційних змаганнях під прапором Угорщини. Мінкульт мовчить
    Фото із соцмереж

    Раніше «Главком» уже повідомляв, що Служба безпеки України затримала головного тренера збірної держави з підводного плавання Світлану Стрелкову. Пізніше її через стан здоров'я звільнили під домашній арешт.

     Читайте також: Мама рекордсменки світу розповіла про тотальні зловживання у збірній України з плавання
    підводне плавання Христина Мусієнко Юрій Юрченко спорт поза політикою
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