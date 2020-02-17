Українська спортсменка виступала на офіційних змаганнях під прапором Угорщини. Мінкульт мовчить



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Це не угорка, а українська плавчиня Христина Мусієнко Фото із соцмереж

Порушення виявив спортивний юрист Юрій Юрченко

Плавчиня Христина Мусиєнко виступала на чемпіонаті Європи 2019 року з підводного плавання в екіпіруванні збірної Угорщини. Про це на власній сторінці у «Фейсбуку» повідомив спортивний юрист Юрій Юрченко. І підкріпив коментар фотофактами.

«Пане Бородянський, відколи ми з бюджету фінансуємо імідж Угорщини?

Чому спортсменка збірної України з підводного плавання Христина Мусієнко на чемпіонаті Європи-2019 пливе в шапочці збірної Угорщини і ніякого дисциплінарного покарання ні від, ні від профільної Федерації, ні від Міністерства культури, молоді і спорту досі не дочекалася?

Особисто я вимагаю виконання умов п.2.3.8 контракту зі збірниками!», - підкреслив пан Юрченко.

Раніше «Главком» уже повідомляв, що Служба безпеки України затримала головного тренера збірної держави з підводного плавання Світлану Стрелкову. Пізніше її через стан здоров'я звільнили під домашній арешт.

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