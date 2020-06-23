Спортивний юрист отримав від МОЗ дивну відповідь на запит щодо смерті атлетки Катющевої



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Катерина Катющева померла у наслідок інсульту, спричиненого тепловим ударом Фото із соцмереж

У Міністерстві охорони здоров’я відмежувалися від відповідальності за безпеку учасників змагань

Спортивний юрист Юрій Юрченко отримав від Міністерства охорони здоров’я України відповідь на свій запит щодо смерть 31-річної атлетки Катерини Катющевої, котра померла в наслідок отриманого інсульту під час надмарафону Odesa Ultra-Trial Kuyalnik.

«Відповіді МОЗ, як завжди, феєричні. А ви там помирайте, спортсмени. Це дивно, особливо з урахуванням, що змагання відбувалися під час карантину», - прокоментував отриманого за підписом Директора департаменту реалізації політик МОХ Гаврилюка листа пан Юрченко.

І дійсно, в Міністерстві охорони здоров’я ще раз продекламували заїжджені істини про значення спортивної медицини, повторили тези про галузеві стандарти і підкреслили, що до сфери управління МОЗ належить державна установа «Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров’я». Оскільки атлетка Катющева не перебувала на обліку центру, то відповідальності за її здоров’я МОЗ не несе. Зі схожим запитом представники виконавчої влади порадили звернутися до організаторів змагань.

Зауважимо, що Катерина Катющева була майстром спорту з легкої атлетики, членом збірної України з 24-годинного бігу з результатом 201 км, багаторазовою учасницею ультрамарафонів на 50-100 км, переможницею змагань «Залізна людина-2019» серед жінок і другою в абсолюті, що говорить про її значний рівень фізичної підготовки.