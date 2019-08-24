Срібло у дівчат, бронза у хлопців: Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті світу з літнього біатлону



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П'єдестал Катерини Бех Biathlon.com.ua

Наразі наші стріляючі лижники беруть медалі у всіх гонках без винятку

Сьогодні, 24 серпня, на чемпіонаті світу з літнього біатлону в Раубичах (Білорусь) відбулися спринтерські гонки у юніорів. Знову, як і днем раніше, на обидва п’єдестали іднялися представники України.

Катерина Бех взяла срібло серед дівчат, Юрій Ситник – бронзу серед хлопців.

Чемпіонат світу з літнього біатлону. Раубичі (Білорусь)

Юніорки. Спринт

1. Юаньмен Чу (Китай) - 16.09,7 (0 + 0)

2. Катерина Бех (Україна) - +30,8 (0 + 1)

3. Анастасія Ґореєва (РФ) - +1.03,2 (0 + 2)

...

10. Анна Кривонос (Україна) - +1.42,2 (1 + 2)

26. Анна Коваленко (Україна) - +2.44,7 (1 + 2)

33. Валерія Дмитренко (Україна) - +3.07,0 (2 + 1)

42. Любов Кипяченкова - +4.02,3 (3 + 3)

Юніори. Спринт

1. Дмитро Лазовський (Білорусь) - 21.30,5 (1 + 2)

2. Мікулаш Карлик (Чехія) - +25,3 (2 + 0)

3. Юрій Ситник (Україна) - +30,9 (0 + 1)

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11. Роман Боровик (Україна) - +1.00,8 (1 + 0)

20. Владислав Романчич (Україна) - +1.21,4 (1 + 0)

25. Олександр Пономаренко (Україна) – +1.34,7 (1 + 0)

25. Євген Івченко (Україна) – +1.34,7 (2 + 1)

32. Руслан Бригадир (Україна) - +1.42,7 (0 + 2)

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