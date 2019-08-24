  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Срібло у дівчат, бронза у хлопців: Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті світу з літнього біатлону

    • Розсилка
    П'єдестал Катерини Бех - Срібло у дівчат, бронза у хлопців: Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті світу з літнього біатлону
    П'єдестал Катерини Бех
    Biathlon.com.ua

    Наразі наші стріляючі лижники беруть медалі у всіх гонках без винятку

    Сьогодні, 24 серпня, на чемпіонаті світу з літнього біатлону в Раубичах (Білорусь) відбулися спринтерські гонки у юніорів. Знову, як і днем раніше, на обидва п’єдестали іднялися представники України.

    Читайте також

    Катерина Бех взяла срібло серед дівчат, Юрій Ситник – бронзу серед хлопців.

    Чемпіонат світу з літнього біатлону. Раубичі (Білорусь)

    Юніорки. Спринт

    1. Юаньмен Чу (Китай) - 16.09,7 (0 + 0)
    2. Катерина Бех (Україна) - +30,8 (0 + 1)
    3. Анастасія Ґореєва (РФ) - +1.03,2 (0 + 2)
    ...
    10. Анна Кривонос (Україна) - +1.42,2 (1 + 2)
    26. Анна Коваленко (Україна) - +2.44,7 (1 + 2)
    33. Валерія Дмитренко (Україна) - +3.07,0 (2 + 1)
    42. Любов Кипяченкова - +4.02,3 (3 + 3)

    Юніори. Спринт

    1. Дмитро Лазовський (Білорусь) - 21.30,5 (1 + 2)
    2. Мікулаш Карлик (Чехія) - +25,3 (2 + 0)
    3. Юрій Ситник (Україна) - +30,9 (0 + 1)
    ...
    11. Роман Боровик (Україна) - +1.00,8 (1 + 0)
    20. Владислав Романчич (Україна) - +1.21,4 (1 + 0)
    25. Олександр Пономаренко (Україна) – +1.34,7 (1 + 0)
    25. Євген Івченко (Україна) – +1.34,7 (2 + 1)
    32. Руслан Бригадир (Україна) - +1.42,7 (0 + 2)

     Читайте також: Валентина Семеренко яскраво виграла спринт на літньому чемпіонаті світу з біатлону
    Читайте також
    біатлон чемпіонат світу Валентина Семеренко Анна Кривонос Катерина Бех Валерія Дмитренко Анна Коваленко Любов Кипяченкова Юаньмен Чу Анастасія Ґореєва Дмитро Лазовський Мікулаш Карлик Юрій Ситник Роман Боровик Владислав Романчич Олександр Пономаренко Євген Івченко Руслан Бригадир
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ