Срібло у дівчат, бронза у хлопців: Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті світу з літнього біатлону
Наразі наші стріляючі лижники беруть медалі у всіх гонках без винятку
Сьогодні, 24 серпня, на чемпіонаті світу з літнього біатлону в Раубичах (Білорусь) відбулися спринтерські гонки у юніорів. Знову, як і днем раніше, на обидва п’єдестали іднялися представники України.
Катерина Бех взяла срібло серед дівчат, Юрій Ситник – бронзу серед хлопців.
Чемпіонат світу з літнього біатлону. Раубичі (Білорусь)
Юніорки. Спринт
1. Юаньмен Чу (Китай) - 16.09,7 (0 + 0)
2. Катерина Бех (Україна) - +30,8 (0 + 1)
3. Анастасія Ґореєва (РФ) - +1.03,2 (0 + 2)
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10. Анна Кривонос (Україна) - +1.42,2 (1 + 2)
26. Анна Коваленко (Україна) - +2.44,7 (1 + 2)
33. Валерія Дмитренко (Україна) - +3.07,0 (2 + 1)
42. Любов Кипяченкова - +4.02,3 (3 + 3)
Юніори. Спринт
1. Дмитро Лазовський (Білорусь) - 21.30,5 (1 + 2)
2. Мікулаш Карлик (Чехія) - +25,3 (2 + 0)
3. Юрій Ситник (Україна) - +30,9 (0 + 1)
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11. Роман Боровик (Україна) - +1.00,8 (1 + 0)
20. Владислав Романчич (Україна) - +1.21,4 (1 + 0)
25. Олександр Пономаренко (Україна) – +1.34,7 (1 + 0)
25. Євген Івченко (Україна) – +1.34,7 (2 + 1)
32. Руслан Бригадир (Україна) - +1.42,7 (0 + 2)