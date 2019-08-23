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    Валентина Семеренко яскраво виграла спринт на літньому чемпіонаті світу з біатлону

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    Валентина Семеренко блискуче розпочала чемпіонат світу - Валентина Семеренко яскраво виграла спринт на літньому чемпіонаті світу з біатлону
    Валентина Семеренко блискуче розпочала чемпіонат світу
    Biathlon.com.ua

    У перший змагальний день українки виграли дві медалі

    Українська біатлоністка Валентина Семеренко стала чемпіонкою світу з літнього біатлону, який стартував в білоруських Раубичах.

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    У перший змагальний день відбулися змагання в супер-спринті. У кваліфікації Семеренко посіла третє місце, але в фіналі зуміла в контактній боротьбі вирвати перемогу, випередивши свою найближчу суперницю на 0,1 секунди.

    Супер-спринт. Жінки

    1. Валя Семеренко (Україна) - (0 + 0 + 0 + 0) - 15.58,8
    2. Люція Гарватова (Чехія) - (0 + 0 + 1 + 0) - +0,1
    3. Єкатєріна Ґлазиріна (РФ) - (0 + 0 + 0 + 0) - +0,4
    ...
    5. Дарина Блашко (Україна) - (1 + 1 + 0 + 0) - +5,6
    8. Віта Семеренко (Україна) - (1 + 0 + 0 + 0) - +13,1
    18. Ольга Абрамова (Україна) - (0 + 0 + 2 + 0) - +55,1
    22. Юлія Журавок (Україна) - (2 + 0 + 0 + 0) - +1.10,9
    26. Анастасія Меркушина (Україна) - (1 + 0 + 0 + 0) - +1.35,0

    Також відбувалися змагання серед юніорів, де на п'єдестал піднялася Анна Кривонос.

    Супер-спринт. Юніорки

    1. Валерія Васнецова (РФ) - (0 + 0 + 0 + 0) - 16.36,8
    2. Чу Янь Мень (Китай) - (0 + 0 + 0 + 0) - +7,5
    3. Анна Кривонос (Україна) (0 + 0 + 1 + 0) - +17,1
    4. Валерія Дмитренко (Україна) - (0 + 0 + 0 + 0) - +36,3
    ...
    8. Анна Коваленко (Україна) - (0 + 0 + 0 + 0) - +57,7
    12. Катерина Бех (Україна) - (3 + 1 + 1 + 0) - +1.18,4
    18. Любов Кипяченкова (Україна) - (1 + 1 + 0 + 1) - +2.03,3

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