Валентина Семеренко яскраво виграла спринт на літньому чемпіонаті світу з біатлону
У перший змагальний день українки виграли дві медалі
Українська біатлоністка Валентина Семеренко стала чемпіонкою світу з літнього біатлону, який стартував в білоруських Раубичах.
У перший змагальний день відбулися змагання в супер-спринті. У кваліфікації Семеренко посіла третє місце, але в фіналі зуміла в контактній боротьбі вирвати перемогу, випередивши свою найближчу суперницю на 0,1 секунди.
Супер-спринт. Жінки
1. Валя Семеренко (Україна) - (0 + 0 + 0 + 0) - 15.58,8
2. Люція Гарватова (Чехія) - (0 + 0 + 1 + 0) - +0,1
3. Єкатєріна Ґлазиріна (РФ) - (0 + 0 + 0 + 0) - +0,4
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5. Дарина Блашко (Україна) - (1 + 1 + 0 + 0) - +5,6
8. Віта Семеренко (Україна) - (1 + 0 + 0 + 0) - +13,1
18. Ольга Абрамова (Україна) - (0 + 0 + 2 + 0) - +55,1
22. Юлія Журавок (Україна) - (2 + 0 + 0 + 0) - +1.10,9
26. Анастасія Меркушина (Україна) - (1 + 0 + 0 + 0) - +1.35,0
Також відбувалися змагання серед юніорів, де на п'єдестал піднялася Анна Кривонос.
Супер-спринт. Юніорки
1. Валерія Васнецова (РФ) - (0 + 0 + 0 + 0) - 16.36,8
2. Чу Янь Мень (Китай) - (0 + 0 + 0 + 0) - +7,5
3. Анна Кривонос (Україна) (0 + 0 + 1 + 0) - +17,1
4. Валерія Дмитренко (Україна) - (0 + 0 + 0 + 0) - +36,3
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8. Анна Коваленко (Україна) - (0 + 0 + 0 + 0) - +57,7
12. Катерина Бех (Україна) - (3 + 1 + 1 + 0) - +1.18,4
18. Любов Кипяченкова (Україна) - (1 + 1 + 0 + 1) - +2.03,3