Срна про допінгову дискваліфікацію: Сім-вісім місяців паузи - могло бути й гірше



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Даріо Срна каже, що йому вже набридла історія з допінгом UA-Футбол

Колишній футболіст «Шахтаря» стверджує, що нічого не вживав спеціально

Екс-капітан «Шахтаря» Даріо Срна розповів про історію з допінгом і подальшу дискваліфікацію.

«Мені вже набридла ця історія. Вона позаду. В судовому рішенні написано, що я спеціально нічого сам не приймав. Є люди, які винні. Вони підписали всі папери, які відправили до суду, в WADA. Вони вислухали мої доводи і прийняли рішення - я був оштрафований мінімально. Історія закінчилася.

Більше я не буду розповідати, тому що підписав папір, що це буде таємно. Це була погана історія, але я її пережив. Було доведено, що це не моя вина. 7-8 місяців паузи - могло бути і гірше. Слава Богу, що були люди, які мене підтримали. У судовому рішенні було прописано, що я нічого не вживав спеціально, для мене це була перемога.

Не хочу, щоб люди думали, що я вживав щось спеціально. У мене в Італії вже було 4 допінг-проби, і все нормально. Перед цим було 14, і все нормально. Це була помилка, яка може трапитися з будь-яким. Це все життя, я побачив, хто друзі, а хто ні.

Було приємно, що люди вірили в мене: і всі українські медіа, і Хорватія, футболісти, тренери. Це показник, що я зробив все правильно в своєму житті», - сказав Срна в інтерв'ю проекту Вацко-live.