Клуб «Чорноморець» оголосив війну власним ультрас



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Ультрас «Чорноморця» не можуть знайти спільної мови з клубом і командою вже доволі давно Фото з соцмереж

Активним уболівальникам закрили вхід на стадіон

Ультрас першолігового одеського «Чорноморця» повідомили на своїх сторінках у соцмережах, що керівництво клубу закрило їм вхід на стадіон.

«Керівництво клубу в односторонньому порядку прийняло рішення розірвати відносини з фанатським рухом одеського «Чорноморця» та закрити сектор на стадіоні, - йдеться в повідомленні. - Ми провели декілька зустрічей з командою і керівництвом клубу, але як ви це побачили самі, результату це жодного не дало. Клуб категорично налаштований йти далі без нас. Без людей, які протягом десятиліть підтримували команду на всіх домашніх і виїзних матчах, не дивлячись на відстань.

Як ви вже зрозуміли, квитків на гру у нас не буде і 20-й сектор для нас закрили. На сьогоднішній день компромісу не знайдено. Зі свого боку, хочемо зазначити, що фан-рух знімає з себе відповідальність за подальшу поведінку вболівальників на домашніх і виїзних матчах. Якщо ситуація якось зміниться, ми обов’язково проінформуємо вас».

Зауважимо, що стосунки між ультрас і клубом серйозно погіршилися після того, як генеральним директором «Чорноморця» став Анатолій Місюра, котрий у часи Революції Гідності був начальником кримінальної поліції Одеської області і фігурував у відео на стороні «антимайданівців» під час буремних подій в Одесі 2 травня 2014 року.