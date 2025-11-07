Стаховський розкритикував Сачка за обійми з ексросіянином Бубликом

Олександр Бублик (ліворуч) – ексросіянин, який до 2016 року виступав за РФ

Стаховському не сподобався вчинок Сачка

Колишній український тенісист Сергій Стаховський прокоментував перемогу Віталія Сачка над Олександром Бубликом з Казахстану в 1/8 фіналу турніру АТР 250 у Меці, Франція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

«Обійматись після матчу з Бубликом, щоб потім казати «Слава Україні»…», – написав Стаховський в коментарях в Instagram під дописом про перемогу Сачка.

Як повідомлялося, український тенісист Віталій Сачко на турнірі ATP 250 у Меці (Франція) сенсаційно у трьох сетах переміг 13-ту ракетку світу Олександра Бублика.

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року.

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.