Сачко сенсаційно обіграв тенісиста з топ-20 рейтингу ATP

Сачко вперше у кар’єрі вийшов до чвертьфіналу турніру ATP

Український тенісист Віталій Сачк на турнірі ATP 250 у Меці (Франція) сенсаційно у трьох сетах переміг 13-ту ракетку світу Олександра Бублика. Про це повідомляє «Главком».

Українець розпочав турнір у статусі лакі лузера, але зумів вперше у кар'єрі пройти перше коло турніру ATP.

У поєдинку другого кола Сачко виграв перший сет – 7:5. У другому сеті ініціативу перехопив Бублик – 6:3.

У вирішальній партії боротьба тривала до останнього гейму, і саме на подачі суперника Сачко зробив вирішальний брейк, здобувши перемогу – 7:5.

ATP 250, Мец, 1/8 фіналу

Віталій Сачко (Україна, LL) – Олександр Бублик (Казахстан, 3) 7:5, 3:6, 7:5

Завдяки цій перемозі Сачко вперше у кар’єрі вийшов до чвертьфіналу турніру ATP.

У боротьбі за 1/2 фіналу суперником Віталія стане француз Клеман Табюр, який займає 243-тє місце у світовому рейтингу. Саме йому Віталій поступився у фіналі кваліфікації турніру у Меці.

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року.

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.