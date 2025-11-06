Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк розповіла про деталі контракту, які мають підписати стипендіати її фонду

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Костюк розповіла про деталі контракту, які мають підписати стипендіати її фонду
У 2023 році Марта Костюк заснувала фонд для популяризації тенісу в Україні
фото: Фонд Марти Костюк

Стипендіати Фонду Марти Костюк мають після закінчення навчання повернутися в Україну

Українська тенісистка Марта Костюк під час презентації комплексного дослідження про розвиток тенісу, яке було організоване її фондом, відповіла на питання «Главкома» про роботу організації з юними тенісистами.

Серед основних задач вашого фонду є стипендіальні програми для юних українських тенісистів. Наразі в сучасному українському тенісі є проблема, про яку не дуже хочуть публічно говорити. Багато українських юних тенісистів спілкуються з росіянами, білорусами. Підписані на них у них соцмережах, лайкають їхні пости. Наприклад, ту ж Соболенко. Був скандал щодо лідера українського юніорського тенісу, який відмовлявся відповідати на питання українською мовою. Чи буде ваш Фонд досліджувати поведінку та профайли гравців, яким Ви будете допомагати? Щоб потім не було скандальних історій, коли, наприклад, гравець, якому допомагав фонд, відмовиться від українського громадянства...

Дякую за запитання. У нас був відбір дітей у березні разом з іншим фондом Ukraine Global Scholars. Він займається підтримкою дітей і допомогою з отриманням стипендій у найкращих навчальних закладах світу. Ми будемо підтримуватися такої філософії, що коли ми цим дітям допомагаємо, то вони підписують договір. Вони мають після закінчення навчання повернутися в Україну, вони не мають права змінювати громадянство. Ми не можемо їх примусити щось робити, всі вільні у своєму виборі. Але у будь-якій програмі є контракт, який підписується.

Як повідомлялося, український тенісист Віталій Сачко на турнірі ATP 250 у Меці (Франція) сенсаційно у трьох сетах переміг 13-ту ракетку світу Олександра Бублика. 

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.

Теги: теніс Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

П'ята ракетка світу Андрєєва у трьох сетах поступилася 37-річній німкені Лаурі Зігемунд
Матюкалася і плакала. Прихильниця Путіна влаштувала істерику на тенісному турнірі у Китаї
8 жовтня, 11:55
У матчі першого кола Стародубцева зустрілася з Путінцевою і впевнено здобула перемогу
Стародубцева вийшла до другого кола турніру WTA
13 жовтня, 14:26
Ястремська перемогла Мбоко
Ястремська стартувала з перемоги на турнірі у Китаї
14 жовтня, 14:27
Стародубцева завершила боротьбу на турнірі у Китаї
Поєдинок тривав понад 3,5 години. Стародубцева зіграла найдовший матч у кар'єрі
15 жовтня, 17:30
Яннік Сіннер вдруге поспіль переміг Карлоса Алькараса у фіналі виставкового турніру Six Kings Slam в Ер-Ріяді
Італійський тенісист отримав у подарунок золоту ракетку за перемогу у Саудівській Аравії
20 жовтня, 15:54
Найвища позиція Тимофєєвої в рейтингу WTA в кар'єрі – 93
Перспективна тенісистка відмовилася від російського громадянства
20 жовтня, 16:48
Українка проводить найуспішніший рік у своїй кар'єрі
Дві українські тенісистки встановили особистий рекорд у рейтингу
27 жовтня, 21:47
Світоліна: Для мене велика честь отримати нагороду «Billie Jean King Cup Finals Heart Award»
Світоліна вдруге здобула нагороду Heart Award за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг
28 жовтня, 20:09
Вінус Вільямс відвідала нагородження премією CFDA-2025
У США фотографи переплутали Вінус Вільямс з Наомі Кемпбелл
Вчора, 19:29

Новини

Костюк розповіла про деталі контракту, які мають підписати стипендіати її фонду
Костюк розповіла про деталі контракту, які мають підписати стипендіати її фонду
Олімпійський чемпіон повідомив про непростий діагноз
Олімпійський чемпіон повідомив про непростий діагноз
«Динамо» вийшло в третій раунд Юнацької ліги УЄФА
«Динамо» вийшло в третій раунд Юнацької ліги УЄФА
«Шахтар» – «Брейдаблік»: де дивитися гру Ліги конференцій
«Шахтар» – «Брейдаблік»: де дивитися гру Ліги конференцій
День бомбардирських тріумфів. Підсумки Ліги чемпіонів за 5 листопада
День бомбардирських тріумфів. Підсумки Ліги чемпіонів за 5 листопада
Може пропустити Олімпіаду: фігурист Куліш має проблеми з отриманням громадянства
Може пропустити Олімпіаду: фігурист Куліш має проблеми з отриманням громадянства

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua