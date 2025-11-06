Костюк розповіла про деталі контракту, які мають підписати стипендіати її фонду

Стипендіати Фонду Марти Костюк мають після закінчення навчання повернутися в Україну

Українська тенісистка Марта Костюк під час презентації комплексного дослідження про розвиток тенісу, яке було організоване її фондом, відповіла на питання «Главкома» про роботу організації з юними тенісистами.

Серед основних задач вашого фонду є стипендіальні програми для юних українських тенісистів. Наразі в сучасному українському тенісі є проблема, про яку не дуже хочуть публічно говорити. Багато українських юних тенісистів спілкуються з росіянами, білорусами. Підписані на них у них соцмережах, лайкають їхні пости. Наприклад, ту ж Соболенко. Був скандал щодо лідера українського юніорського тенісу, який відмовлявся відповідати на питання українською мовою. Чи буде ваш Фонд досліджувати поведінку та профайли гравців, яким Ви будете допомагати? Щоб потім не було скандальних історій, коли, наприклад, гравець, якому допомагав фонд, відмовиться від українського громадянства...

Дякую за запитання. У нас був відбір дітей у березні разом з іншим фондом Ukraine Global Scholars. Він займається підтримкою дітей і допомогою з отриманням стипендій у найкращих навчальних закладах світу. Ми будемо підтримуватися такої філософії, що коли ми цим дітям допомагаємо, то вони підписують договір. Вони мають після закінчення навчання повернутися в Україну, вони не мають права змінювати громадянство. Ми не можемо їх примусити щось робити, всі вільні у своєму виборі. Але у будь-якій програмі є контракт, який підписується.

