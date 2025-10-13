Стародубцева вийшла до другого кола турніру WTA

У матчі першого кола Стародубцева зустрілася з Путінцевою і впевнено здобула перемогу

У другому колі українка зустрінеться зі швейцаркою Беліндою Бенчич

Українська тенісистка Юлія Стародубцева успішно стартувала на турнірі WTA 500 у Нінбо, здолавши представницю Казахстану Юлію Путінцеву. Про це інформує «Главком».

Перед виходом до основної сітки українка пройшла два раунди кваліфікації: спершу у двох сетах перемогла австралійку Прісциллу Хон, а потім – німкеню Тамару Корпач.

У матчі першого кола Стародубцева зустрілася з Путінцевою (69-та ракетка світу) і впевнено здобула перемогу.

У першому сеті українка повела 3:1 та завершила партію з рахунком 6:4. У другому сеті Юлія зробила два брейки й оформила перемогу 6:2.

WTA 500. Нінбо. Перше коло

Юлія Путінцева (Казахстан) – Юлія Стародубцева (Україна) – 0:2 4:6, 2:6

Ця перемога стала для Стародубцевої першою в основній сітці турнірів WTA після серії з шести поразок поспіль. У наступному колі українка зустрінеться зі швейцаркою Беліндою Бенчич, 14-ю ракеткою світу, яка раніше перемогла польку Магду Лінетт.

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року.

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.