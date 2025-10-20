Головна Спорт Новини
Перспективна тенісистка відмовилася від російського громадянства

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Перспективна тенісистка відмовилася від російського громадянства
Найвища позиція Тимофєєвої в рейтингу WTA в кар'єрі – 93
фото: Instagram Тимофєєвої

Минулого тижня Тимофєєва стала переможницею турніру у Португалії

Перспективна російська тенісистка Марія Тимофєєва відмовилася від громадянства РФ і буде представляти Узбекистан на змаганнях. Про це повідомляє «Главком».

Тимофєєвій 21 рік. Вона займає 146-е місце в рейтингу WTA.

Минулого тижня вона стала переможницею турніру в Кінта‑ду‑Лагу (Португалія), обігравши у фіналі американку Алексіс Блохіну.

Найвища позиція Тимофєєвої в рейтингу WTA в кар'єрі – 93.

З 2022 року російські тенісисти беруть участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі через агресію РФ проти України.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

