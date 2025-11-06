Головна Спорт Новини
Костюк розповіла про взаємодію її фонду з фундацією Світоліної

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Аліна Носенко та Марта Костюк наголосили, що підтримують об'єднання зусиль з Фондом Світоліної
Марта Костюк: У нас були запити на спільні проєкти з Фондом Світоліної

Українська тенісистка Марта Костюк під час презентації комплексного дослідження про розвиток тенісу відповіла на питання «Главкома» щодо співпраці її фонду з Фондом Еліни Світоліної.

«Главком» поцікавився, чи Марта та представники її фонду обговорювали можливу співпрацю з фондом іншої української тенісистки Еліни Світоліної, а також чи плануються у майбутньому спільні заходи двох фондів.

Спершу на питання відповіла креативний стратег Аліна Носенко, яка допомагає Марті з розвитком її фонду.

«Засновниці товаришують, як будь-які люди у турі. Тим більше – з України. Вони передали це нам – менеджерам, які на своєму рівні це погоджують. Ми наразі перебуваємо у дискусії. Коли ми створювали стратегію, то розуміли – фонд Еліни вже існує. Ми не хотіли роби те, що роблять вони. Їхній фонд підтримує дітей, які займаються тенісом професійно. Ми розуміли, що хочемо зробити синергію. Тому ми з ними говорили, чого їм не вистачає до того, як діти до них потрапляють. Чого не вистачає після. Фактично, стратегія нашого фонду і охопила масовість. Щоб до них прийшли вже професійні діти. Питання, яке ми разом з фондом Еліни досліджували стосувалося того, що діти дуже рано закінчують займатися тенісом. Їм не вистачає фінансів... Ми хочемо поглибити можливості. Еліна завжди запрошена на всі наші заходи», – зазначила Носенко.

Костюк також розповіла про своє бачення співпраці двох фондів.

«Я скажу, що в нас були запити на спільні проєкти з Фондом Світоліної. Зокрема, щодо книги. Поки що відповіді ми не отримали. Ми за синергію. У нас у статуті прописано, що ми виступаємо за співпрацю. Ми дуже хочемо об'єднуватися з різними фондами. Дуже важливо, коли благодійні ініціативи збираються разом. Дуже сподіваюся, що у нас вдасться співпраця», – розповіла Костюк.

Варто зазначити, що Фонд Марти Костюк працює над книгою «Серце на корті: українські тенісні зірки». Її мета – розповісти історію тенісу в Україні.

Також фонд започаткував на Львівщині проєкт «Шкільний матч-пойнт». Відтепер діти зможуть познайомитися з тенісом прямо на уроках фізкультури.

Як повідомлялося, український тенісист Віталій Сачко на турнірі ATP 250 у Меці (Франція) сенсаційно у трьох сетах переміг 13-ту ракетку світу Олександра Бублика. 

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.

Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк

