Світоліна достроково завершила сезон

Еліна повідомила про психологічне виснаження

Лідерка жіночої збірної України з тенісу Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року. Про це вона написала у своєму Instagram, інформує «Главком».

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

Світоліна планувала виступити на турнірі категорії WTA 1000 у Пекіні, проте знялася з нього й заявила, що повернеться на корт лише у наступному сезоні.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.

Як повідомлялося, збірна України завершила виступи у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Українська пара Марта Костюк та Людмила Кіченок поступилася італійкам Жасмін Паоліні та Сарі Еррані у вирішальному матчі півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2025.

У стартовому сеті Паоліні та Еррані виграли три гейми поспіль, а після короткого скорочення відставання з боку українок знову додали і закрили партію – 6:2.

У другому сеті Костюк та Кіченок повели 3:1, проте італійки швидко відновили контроль і завершили матч перемогою – 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 21 хвилину. За цей час українки виграли 47% очок на власній подачі та 40% на прийомі, допустивши дві подвійні помилки.

Кубок Біллі Джин Кінг. Півфінал (третій матч)

Марта Костюк / Людмила Кіченок (Україна) – Жасмін Паоліні / Сара Еррані (Італія) 0:2 2:6, 3:6

Таким чином рахунок у протистоянні став 1:2 на користь Італії.

Нагадаємо, у стартовому матчі півфінального протистояння збірна України здобула перше очко – Марта Костюк у двох сетах впевнено перемогла Елізабетту Коччаретто.