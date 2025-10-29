На останньому тенісному «Мастерсі» сезону знову відбулося дербі двоюрідних братів

Кузени ще ніколи не зустрічалися між собою на такому високому рівні

Гравці знову змусили рідних обирати, кого підтримати

Монегаський тенісист Валентен Вашеро вдруге поспіль здобув перемогу над своїм двоюрідним братом, французом Артуром Ріндеркнешем. Про це повідомляє «Главком».

Цього разу зустріч відбулася в другому колі турніру серії ATP 1000 у Парижі. До неї обидва тенісисти підходили у гарній формі, адже Вашеро у першому колі вибив чотирнадцятого сіяного Їржі Легечку, а Ріндеркнеш на двох тайбрейках переграв Фабіана Марожана. Цей матч став повторенням фіналу «Мастерса» в Шанхаї, де Вашеро у статусі 204-тої ракетки світу сенсаційно переміг Ріндеркнеша, ставши найменш рейтинговим чемпіоном в історії турнірів серії Masters 1000 з 1990 року.

У Парижі Ріндеркнеш узяв першу партію на тайбрейку (11-9), але Вашеро, здійснивши два брейки у другій партії та один у вирішальному сеті, зумів довести матч до своєї другої поспіль перемоги над кузеном. Він завершився на користь Вашеро у трьох сетах із рахунком 1:2 (6-7, 6-3, 4-6). Після перемоги тенісист з Монако написав на камері: «Я люблю свою сім'ю» .

Артур Ріндеркнеш після матчу визнав: «Ми зіграли чудовий матч. Я боровся щосили від початку до кінця, віддавши все, що мав. Просто цього разу перемога була не на моєму боці. Я впевнений гравець, але він надзвичайно впевнений і надзвичайно успішний. Усе це його заслуга», – прокоментував 30-річний француз, додавши, що поєдинок у Парижі був зовсім іншим порівняно з фіналом у Шанхаї.

Валентен Вашеро, своєю чергою, зізнався, що відчував значно більше напруги, ніж у Шанхаї, зазначивши, що йому легше підходити до матчів проти гравців, яких він знає менше". Завдяки цьому тріумфу Вашеро виграв свій 11-й матч поспіль на турнірах ATP 1000 (дев'ять з них в основній сітці) і піднявся на поточне 35-те місце лайв-рейтингу ATP, що може стати його новим найвищим кар'єрним досягненням. Варто відзначити, що у наступному раунді «Мастерса» в Парижі Валентен зустрінеться з британцем Кемероном Норрі, який раніше здійснив найбільшу сенсацію турніру та обіграв першу ракетку світу Карлоса Алькараса.

