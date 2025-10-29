Головна Спорт Новини
search button user button menu button

На останньому тенісному «Мастерсі» сезону знову відбулося дербі двоюрідних братів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
На останньому тенісному «Мастерсі» сезону знову відбулося дербі двоюрідних братів
Кузени ще ніколи не зустрічалися між собою на такому високому рівні
Джерело: Greg Sharko

Гравці знову змусили рідних обирати, кого підтримати 

Монегаський тенісист Валентен Вашеро вдруге поспіль здобув перемогу над своїм двоюрідним братом, французом Артуром Ріндеркнешем. Про це повідомляє «Главком»

Цього разу зустріч відбулася в другому колі турніру серії ATP 1000 у Парижі. До неї обидва тенісисти підходили у гарній формі, адже Вашеро у першому колі вибив чотирнадцятого сіяного Їржі Легечку, а Ріндеркнеш на двох тайбрейках переграв Фабіана Марожана. Цей матч став повторенням фіналу «Мастерса» в Шанхаї, де Вашеро у статусі 204-тої ракетки світу сенсаційно переміг Ріндеркнеша, ставши найменш рейтинговим чемпіоном в історії турнірів серії Masters 1000 з 1990 року. 

У Парижі Ріндеркнеш узяв першу партію на тайбрейку (11-9), але Вашеро, здійснивши два брейки у другій партії та один у вирішальному сеті, зумів довести матч до своєї другої поспіль перемоги над кузеном. Він завершився на користь Вашеро у трьох сетах із рахунком 1:2 (6-7, 6-3, 4-6). Після перемоги тенісист з Монако написав на камері: «Я люблю свою сім'ю» . 

Артур Ріндеркнеш після матчу визнав: «Ми зіграли чудовий матч. Я боровся щосили від початку до кінця, віддавши все, що мав. Просто цього разу перемога була не на моєму боці. Я впевнений гравець, але він надзвичайно впевнений і надзвичайно успішний. Усе це його заслуга», – прокоментував 30-річний француз, додавши, що поєдинок у Парижі був зовсім іншим порівняно з фіналом у Шанхаї.

Валентен Вашеро, своєю чергою, зізнався, що відчував значно більше напруги, ніж у Шанхаї, зазначивши, що йому легше підходити до матчів проти гравців, яких він знає менше". Завдяки цьому тріумфу Вашеро виграв свій 11-й матч поспіль на турнірах ATP 1000 (дев'ять з них в основній сітці) і піднявся на поточне 35-те місце лайв-рейтингу ATP, що може стати його новим найвищим кар'єрним досягненням. Варто відзначити, що у наступному раунді «Мастерса» в Парижі Валентен зустрінеться з британцем Кемероном Норрі, який раніше здійснив найбільшу сенсацію турніру та обіграв першу ракетку світу Карлоса Алькараса.

Нагадаємо, що дві українські тенісистки Олександра Олійникова та Вероніка Подрєз цього тижня встановили особистий рекорд у рейтингу
 

Теги: теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За свою професійну кар'єру Гаель Монфіс 35 разів доходив до фіналу на турнірах АТР і завоював 13 титулів
Чоловік Світоліної анонсував завершення своєї кар'єри
1 жовтня, 12:03
Костюк була останньою представницею України на турнірі
Костюк програла гравчині топ-10 на турнірі WTA 1000 в Пекіні
1 жовтня, 19:41
29-річна Осеан Додан зараз посідає 363-тє місце в рейтингу WTA
Тенісистка з Франції повернулася до гри після операції зі збільшення грудей
3 жовтня, 12:53
Ястремська через травму не змогла продовжити боротьбу
Ястремська знялася з гри першого кола турніру WTA 1000 в Ухані
6 жовтня, 12:51
П'ята ракетка світу Андрєєва у трьох сетах поступилася 37-річній німкені Лаурі Зігемунд
Матюкалася і плакала. Прихильниця Путіна влаштувала істерику на тенісному турнірі у Китаї
8 жовтня, 11:55
Стародубцева завершила боротьбу на турнірі у Китаї
Поєдинок тривав понад 3,5 години. Стародубцева зіграла найдовший матч у кар'єрі
15 жовтня, 17:30
Яннік Сіннер вдруге поспіль переміг Карлоса Алькараса у фіналі виставкового турніру Six Kings Slam в Ер-Ріяді
Італійський тенісист отримав у подарунок золоту ракетку за перемогу у Саудівській Аравії
20 жовтня, 15:54
Найвища позиція Тимофєєвої в рейтингу WTA в кар'єрі – 93
Перспективна тенісистка відмовилася від російського громадянства
20 жовтня, 16:48
Українка проводить найуспішніший рік у своїй кар'єрі
Дві українські тенісистки встановили особистий рекорд у рейтингу
27 жовтня, 21:47

Новини

На останньому тенісному «Мастерсі» сезону знову відбулося дербі двоюрідних братів
На останньому тенісному «Мастерсі» сезону знову відбулося дербі двоюрідних братів
Визначилися шість учасників чвертьфіналу Кубку України з футболу
Визначилися шість учасників чвертьфіналу Кубку України з футболу
Визначено склад жіночої збірної України у відборі до Євробаскета-2027
Визначено склад жіночої збірної України у відборі до Євробаскета-2027
Абраменко розповів, як росіянин Буров відхрещувався від заяви на підтримку Путіна і війни
Абраменко розповів, як росіянин Буров відхрещувався від заяви на підтримку Путіна і війни
«Динамо» та «Шахтар» визначили чвертьфіналіста Кубку України
«Динамо» та «Шахтар» визначили чвертьфіналіста Кубку України
Прихильник війни Садулаєв заявив, що «спорт є послом миру»
Прихильник війни Садулаєв заявив, що «спорт є послом миру»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua