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Стала відома переможниця Вімблдона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Стала відома переможниця Вімблдона
Вондроушова вперше перемогла на турнірі Великого шолома
фото: wimbledon.com

Маркета Вондроушова перемогла у фіналі Онс Жабер

Чеська тенісистка Маркета Вондроушова стала переможницею Вімблдона 2023 року, що проходить у Лондоні. Результати опублікували на сайті турніру.

У фінальній зустрічі спортсменка виявилася сильнішою за туніску Унс Жабер. Зустріч завершилась із рахунком 6:4, 6:4. Вона тривала 1 годину 20 хвилин.

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Вондроушова вперше перемогла на турнірі Великого шолома. 2019 року вона дійшла до фіналу «Ролан Гаррос». Спортсменка посідає 42-ге місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Фінал у чоловічому одиночному розряді відбудеться 16 липня. У ньому зустрінуться серб Новак Джокович та іспанець Карлос Алькарас.

Нагадаємо, у півфіналі Wimbledon-2023 Маркета Вондроушова перемогла українку Еліну Світоліну.

Раніше, 11 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№76 WTA) перемогла першу ракетку світу Ігу Свьонтек (№1 WTA) з Польщі у чвертьфіналі Вімблдону. 

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Теги: Ролан Гаррос Новак Джокович Маркета Вондроушова

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