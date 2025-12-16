Головна Київ Новини
Столична влада відреагувала на петицію про закриття ковзанки «Крижинка»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Столична влада відреагувала на петицію про закриття ковзанки «Крижинка»
У Києві велика потреба в ковзанках
фото з відкритих джерел

Нинішний власник льодової арени готовий до діалогу з містом

Льодовий спорткомплекс «Крижинка» на лівому березі продовжує працювати у штатному режимі до кінця сезону. Діти тренуватимуться там до 31 травня 2026 року. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова, інформує «Главком». Це повідомлення стало офіційною реакцією на петицію «Про збереження льодової арени «Крижинка» та недопущення її закриття та забудови», яка набрала необхідну кількість підписів лише за кілька днів.

Говорова нагадала, що цей майновий комплекс був у приватній власності. Місто орендує там ковзанку і спортивну залу для занять юних киян із фігурного катання. 

«Нинішний власник льодової арени готовий до діалогу з містом. Разом ми обговорюємо, в якому форматі «Крижинка» існуватиме далі, і намагаємось створити модель, вигідну обом сторонам – і власнику, і киянам. Наразі серед батьків вихованців ДЮСШ ходять чутки, що там нібито можуть побудувати житловий комплекс. Але ці побоювання марні: адже споруда знаходиться в межах заповідного природного комплексу», – запевнила Олена Говорова.

Заступниця голови КМДА зазначила, що у співпраці з Департаментом молоді та спорту триває опрацювання кількох варіантів подальших дій міста. Зокрема, фахівці Департаменту обговорюють разом із керівниками 2 спортивних шкіл, які займаються в «Крижинці», яким чином можна буде закрити потреби їхніх учнів у тренуваннях у випадку, якщо новий власник передумає співпрацювати з містом.

За словами Олени Говорової, у Києві дійсно велика потреба в ковзанках. Із початку повномасштабної війни додалась велика кількість дітей, які приїжджають з різних регіонів і займаються у столичних тренерів. Вона запевнила, що місто не стоїть на місці в очікуванні рішення власника «Крижинки», в шукає й залучає державних і бізнес-партнерів, які зможуть відкрити ще одну ковзанку для міста, без залучення бюджетних коштів.

«Торік міста-партнери Києва передали дороговартісне обладнання саме для ковзанок. Зокрема, приїхало три льодові машини. Також нам подарували борти для ковзанки. Тож ми активно шукаємо можливості, щоб розвивались хокей, фігурне катання і шорт-трек», – повідомила Олена Говорова.

Нагадаємо, петиція «Про збереження льодової арени «Крижинка» та недопущення її закриття та забудови» з'явилася на сайті Київської міської ради 11 грудня. За даними автора петиції, каток планувалося закрити вже 28 грудня. Петиція набрала майже 6,2 тис. необхідних підписів усього за кілька днів і тепер має бути розглянута Київською міською радою. 

