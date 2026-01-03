Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначилися півфінальні пари молодіжного чемпіонату світу з хокею

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначилися півфінальні пари молодіжного чемпіонату світу з хокею
Фіни у 1/4 фіналу здолали збірну США
фото: AP

Поєдинки 1/2 фіналу пройдуть у ніч проти 5 січня за київським часом

Визначились пари 1/2 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею. Про це повідомляє «Главком».

Молодіжний чемпіонату світу з хокею проходить у Сент-Полі (Міннесота, США).

1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею

  • Швеція – Латвія 6:3
  • Чехія – Швейцарія 6:2
  • США – Фінляндія 3:4 (ОТ)
  • Канада – Словаччина 7:1

У півфіналах збірна Швеції зіграє з командою Фінляндії, а канадці зустрінуться із чехами.

Поєдинки 1/2 фіналу пройдуть у ніч проти 5 січня за київським часом. Фінал відбудеться в ніч проти 6 січня.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: хокей спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Беленюк завоював єдину золоту медаль для України на Олімпіаді в Токіо 2021 року
Нардеп Беленюк потрапив до складу збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік
Вчора, 10:55
Окрім спорту, Тревіс є співведучим успішного подкасту, на якому, зокрема, був анонсований новий альбом Тейлор Свіфт
Наречений найбагатшої співачки світу заговорив про завершення кар'єри футболіста
26 грудня, 2025, 22:49
Українці вдало виступили на Чемпіонаті Європи U17
Збірна України з боксу U17 посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи
18 грудня, 2025, 15:08
У Києві велика потреба в ковзанках
Столична влада відреагувала на петицію про закриття ковзанки «Крижинка»
16 грудня, 2025, 17:48
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Російська лижниця Непряєва, яка незаконно відвідувала Крим, здобула ліцензію на Олімпіаду
14 грудня, 2025, 16:36
Йохауг вирішила відмовитися від виступу на Олімпіаді-2026 заради проведення часу з сім'єю
Вагітна олімпійська чемпіонка була у торговому центрі під час стрілянини
12 грудня, 2025, 18:03
МОК під керівництвом Кірсті Ковентрі повернув на міжнародні змагання символіку країн-агресорів
МОК дозволив використовувати російський прапор і гімн на міжнародних юнацьких турнірах
11 грудня, 2025, 19:21
Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють, про дату та обставини знищення окупанта
ЗСУ на фронті знищили члена збірної Росії з кросу
6 грудня, 2025, 15:04
У ваговій категорії до 73 кг українка Куц (праворуч) виграла два поєдинки
Куц здобула нагороду чемпіонату світу з тхеквондо U21
4 грудня, 2025, 14:11

Новини

«Щиро шкода цих людей». Тенісистка Костюк розповіла про реакцію на хейт в соцмережах
«Щиро шкода цих людей». Тенісистка Костюк розповіла про реакцію на хейт в соцмережах
Визначилися півфінальні пари молодіжного чемпіонату світу з хокею
Визначилися півфінальні пари молодіжного чемпіонату світу з хокею
Костюк назвала тенісистку, яка її найбільше вразила у 2025 році
Костюк назвала тенісистку, яка її найбільше вразила у 2025 році
Пустовий набрав 10 очок у матчі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Пустовий набрав 10 очок у матчі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Тенісистка Костюк зворушливо розповіла, як шлюб вплинув на її кар'єру
Тенісистка Костюк зворушливо розповіла, як шлюб вплинув на її кар'єру
Легендарний бразильський футболіст став співвласником португальського клубу
Легендарний бразильський футболіст став співвласником португальського клубу

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua