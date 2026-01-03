Визначилися півфінальні пари молодіжного чемпіонату світу з хокею

Поєдинки 1/2 фіналу пройдуть у ніч проти 5 січня за київським часом

Визначились пари 1/2 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею. Про це повідомляє «Главком».

Молодіжний чемпіонату світу з хокею проходить у Сент-Полі (Міннесота, США).

1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею

Швеція – Латвія 6:3

Чехія – Швейцарія 6:2

США – Фінляндія 3:4 (ОТ)

Канада – Словаччина 7:1

У півфіналах збірна Швеції зіграє з командою Фінляндії, а канадці зустрінуться із чехами.

Поєдинки 1/2 фіналу пройдуть у ніч проти 5 січня за київським часом. Фінал відбудеться в ніч проти 6 січня.

