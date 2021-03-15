Ентоні Джошуа і Тайсон Ф’юрі підписали контракт на два поєдинки

Про місце й час проведення боїв за звання абсолютного чемпіона світу поки що не повідомляється

Чемпіони світу в суперважкій вазі британці Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) нарешті підписали контракт.

Як повідомляє ESPN, угода підписана відразу на два поєдинки. Ні конкретних дат, ні місць проведення поки що немає. При цьому перший бій, в якому визначиться абсолютний чемпіон хевівейта, відбудеться в червні або першій половині липня, але точно до початку Олімпіади 2021 Токіо.

Прийняти мегафайт може одна з держав на Близькому Сході. Визначитися з місцем планують до кінця квітня.

Призовий фонд в першому поєдинку буде поділений суворо порівну – 50 на 50.

«Я відчуваю, що найскладніше позаду. Говорячи за себе, Ентоні і його команду з 258 Management, я знаю, як важко ми працювали останні кілька місяців. І я впевнений, що цей поєдинок настільки гучний, що його нескладно продати. У нас уже були пропозиції від восьми або дев'яти майданчиків. Пропозиції надходили з різних країн Близького Сходу, Азії, Східної Європи та Америки.

Це буде найбільший боксерський поєдинок і одне з найбільших спортивних подій у світі. Це стане великою перемогою для країни, яка захоче показати себе», - сказав Едді Хірн, промоутер Джошуа.

Нагадаємо, Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC. Джошуа належать титули WBA Super, IBF і WBO.