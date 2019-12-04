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    Стали відомі претенденти на приз найкращому футболістові року в Африці

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    Нападник &laquo;Ліверпуля&raquo; Мохамед Салах був найкращим футболістом Африки у 2017 та 2018 роках - Стали відомі претенденти на приз найкращому футболістові року в Африці
    Нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах був найкращим футболістом Африки у 2017 та 2018 роках

    Чинним володарем нагороди є єгипетський нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах

    КАФ (CAF) опублікувала список з 10 претендентів на приз найкращому футболістові Африки за підсумками 2019 року.

    У фінальний список претендентів на нагороду увійшли наступні гравці:

    Андре Онана (Камерун, «Аякс), Хакім Зіеш (Марокко, «Аякс»), Мохамед Салах (Єгипет, «Ліверпуль»), Садіо Мане (Сенегал, «Ліверпуль»), Ісмаель Беннасер (Алжир, «Мілан»), Каліду Кулібалі (Сенегал, «Наполі»), Одіон Ігало (Нігерія, «Шанхай Шеньхуа»), П'єр-Емерік Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Ріяд Марез (Алжир, «Манчестер Сіті»), Юсеф Белайлі (Алжир, «Есперанс»).

    Нагадаємо, чинним володарем нагороди є єгипетський нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах.

    Єгиптянин вигравав цей приз в 2017 і 2018 роках.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ріяд Марез Каліду Кулібалі Садіо Мане Мохамед Салах
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