Стали відомі претенденти на приз найкращому футболістові року в Африці
Нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах був найкращим футболістом Африки у 2017 та 2018 роках
Чинним володарем нагороди є єгипетський нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах
КАФ (CAF) опублікувала список з 10 претендентів на приз найкращому футболістові Африки за підсумками 2019 року.
У фінальний список претендентів на нагороду увійшли наступні гравці:
Андре Онана (Камерун, «Аякс), Хакім Зіеш (Марокко, «Аякс»), Мохамед Салах (Єгипет, «Ліверпуль»), Садіо Мане (Сенегал, «Ліверпуль»), Ісмаель Беннасер (Алжир, «Мілан»), Каліду Кулібалі (Сенегал, «Наполі»), Одіон Ігало (Нігерія, «Шанхай Шеньхуа»), П'єр-Емерік Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Ріяд Марез (Алжир, «Манчестер Сіті»), Юсеф Белайлі (Алжир, «Есперанс»).
Нагадаємо, чинним володарем нагороди є єгипетський нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах.
Єгиптянин вигравав цей приз в 2017 і 2018 роках.