Україна – Японія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею

Артем Худолєєв
На Чемпіонаті світу з хокею настав час вирішальних матчів
фото: ФХУ

Розповідаємо про заключну гру збірної України на Чемпіонаті світу з хокею

У п'ятницю, 8 травня 2026 року, о 17:00 за київським часом збірна України з хокею зіграє заключну гру у дивізіоні ІА Чемпіонату світу – суперником наших хлопців буде Японія. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Японії

Станом на 12:30 8 травня саме перемога України є більш ймовірною, переконані у GGBET. На перемогу наших хлопців пропонується коефіцієнт 1,46. Ймовірна звитяга Японії оцінюється коефіцієнтом 5,45.

Нічия в основний час пропонується з балом 4,9.

На тотал більше 5,5 закинутих шайб запропоновано коефіцієнт 2,11, менше – 1,66.

Результати України та Японії на Чемпіонаті світу

Поєдинок має важливе турнірне значення для обох збірних. Збірна України веде боротьбу за підвищення у класі, а Японія – за збереження місця у дивізіоні ІА Чемпіонату світу.

Разом з тим, навіть перемога в основний час не гарантує підвищення Україні. Потрібно ще вболівати за Литву у грі з Польщею.

Водночас, навіть поразка не гарантує Японії пониження у класі. Азійській збірній, за такого розвитку подій, потрібно буде вболівати проти литовців.

Турнірна таблиця Чемпіонат світу 2026 року після четвертого туру

  1. Казахстан – 11 очок, 18:7 (різниця шайб)
  2. Польща – 7 очок, 11:10
  3. Україна – 7 очок, 11:11
  4. Франція – 7 очок, 11:9
  5. Японія – 2 очки, 8:15
  6. Литва – 2 очки, 5:11

Заявка збірної України на Чемпіонат світу 2026 року

  • Воротарі: Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада)
  • Захисники: Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія)
  • Нападники: Олександр Пересунько (Unia, Польща), Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Toruń, Польща), Олексій Ворона (Toruń, Польща), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Станіслав Садовіков (Berani Zlín, Чехія), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна), Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія).

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА

  • 2 травня. Польща – Україна 3:2
  • 3 травня. 17:00. Україна – Литва 2:1
  • 5 травня. 17:00. Франція – Україна 2:3
  • 7 травня. 17:00. Україна – Казахстан 4:5 (Б) 
  • 8 травня. 17:00. Україна – Японія

Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА

Матчі Чемпіонату світу 2026 з хокею у дивізіоні ІА транслюватимуться на платформах «Суспільне Спорт» і місцевих каналах «Суспільного».

Нагадаємо, збірна України вирвала перемогу у грі з Францією на Чемпіонаті світу з хокею.

