Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна перемогла у заключній грі Чемпіонату світу з хокею: що далі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна перемогла у заключній грі Чемпіонату світу з хокею: що далі
Україна продовжує претендувати на вихід до елітного дивізіону
фото: ФХУ

Україна здолала Японію

У п'ятницю, 8 травня 2026 року, збірна України з хокею здобула перемогу у заключній для себе грі у дивізіоні ІА Чемпіонату світу 2026 – суперником наших хлопців була Японія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

Хід гри

Початок матчу видався нервовим. У нашої команди не все виходило попереду, а біля власних воріт регулярно траплялися «пожежі». Одна з таких завершилася голом Муракамі. На щастя, українцям вдалося розвіяти відчуття дежавю, яке нависло над першим періодом. Протягом чотирьох хвилин Пересунько, Дахновський та Трахт закинули три шайби поспіль, повернувши команді впевненість.

У другому періоді суперники продемонстрували рівну боротьбу з невеликою кількістю гольових моментів. Зрештою Дьяченко та Оцука не дозволили польовим гравцям змінити рахунок на табло.

На початку третього періоду наша команда вистояла в меншості, перевела гру до чужої зони, заробила чисельну перевагу і майже п’ять хвилин тримала суперника біля його воріт. На жаль, реалізувати чотири хвилини більшості не вдалося. За 3,5 хвилини до завершення періоду японці зняли голкіпера. Синьо-жовті чотири рази невдало кидали по порожніх воротах, але й суперник не зміг скоротити відставання.

Ця перемога підняла команду Дмитра Христича на друге місце, яке дозволяє претендувати на вихід до елітного дивізіону, проте наша доля залежить від матчу Польща – Литва. Нас влаштує будь-який результат, окрім перемоги господарів турніру в основний час. Литві життєво необхідно після поразки Японії набрати бодай одне очко, щоб не вилетіти в групу В першого дивізіону. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Чемпіонат світу з хокею. Дивізіон IA. П'ятий тур

Україна – Японія 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

  • Шайби: 0:1 – Муракамі (Сато, Накаджіма), 10:45. 1:1 – Пересунько, 13:09. 1:2 – Дахновський (Трахт, Ворона), 15:11. 1:3 – Трахт (Ворона), 17:24.

Нагадаємо, збірна України вирвала перемогу у грі з Францією на Чемпіонаті світу з хокею.

Теги: хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Путін підтримує Нічну хокейну лігу, інколи він бере участь у гала-матчах на фінальних фестивалях у Сочі
Ветерани російського хокею через атаку дронів не змогли вилетіти на гру путінської Нічної ліги
Сьогодні, 13:09
Українські хокеїсти не втримали переможний рахунок
Хокейна збірна України прикро програла Казахстану на Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 19:34
«Авангард» після поразки не зміг вчасно вирушити додому в Омськ
Хокеїсти російського «Авангарда» не змогли вчасно вилетіти з Ярославля через атаку дронів
Вчора, 13:33
Збірна України U18 з хокею дізналася всіх суперників по дивізіону
Юнацька збірна України з хокею дізналася всіх суперників на Чемпіонаті світу 2027 року
1 травня, 16:44
«Міннесота Тімбервулвз» у 1/8 плейоф НБА перемогла «Денвер Наггетс» з рахунком 4-2
Вперше в історії клуби НБА та НХЛ з Міннесоти одночасно вийшли до другого раунду плейоф
1 травня, 15:42
Вейн Грецкі залишається найкращим хокеїстом в історії
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
27 квiтня, 14:25
Україна завершила виступи на третьому місці
Визначилося підсумкове місце юнацької збірної України з хокею на Чемпіонаті світу
25 квiтня, 08:46
«Сокіл» є беззаперечним лідером національного чемпіонату
Чемпіон України з хокею планує виступати в іноземних першостях
23 квiтня, 12:13
Кубок світу – турнір під егідою НХЛ, у ньому беруть участь вісім країн
Комісіонер НХЛ прокоментував питання допуску Росії на Кубок світу
22 квiтня, 14:55

Новини

Україна перемогла у заключній грі Чемпіонату світу з хокею: що далі
Україна перемогла у заключній грі Чемпіонату світу з хокею: що далі
«Кривбас» обіграв «Карпати», а «Кудрівка» поступилась «Колосу» в матчі Прем'єр-ліги
«Кривбас» обіграв «Карпати», а «Кудрівка» поступилась «Колосу» в матчі Прем'єр-ліги
Гравець «Шахтаря» потрапив до символічної збірної Ліги конференцій
Гравець «Шахтаря» потрапив до символічної збірної Ліги конференцій
Оточення Усика назвало головну мету боксера до завершення кар'єри
Оточення Усика назвало головну мету боксера до завершення кар'єри
Стала відома вартість квитків на фінал Кубка України «Чернігів» – «Динамо»
Стала відома вартість квитків на фінал Кубка України «Чернігів» – «Динамо»
Гравець одного з лідерів АПЛ підозрюється у педофілії
Гравець одного з лідерів АПЛ підозрюється у педофілії

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Сьогодні, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua