Україна перемогла у заключній грі Чемпіонату світу з хокею: що далі

Україна здолала Японію

У п'ятницю, 8 травня 2026 року, збірна України з хокею здобула перемогу у заключній для себе грі у дивізіоні ІА Чемпіонату світу 2026 – суперником наших хлопців була Японія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

Хід гри

Початок матчу видався нервовим. У нашої команди не все виходило попереду, а біля власних воріт регулярно траплялися «пожежі». Одна з таких завершилася голом Муракамі. На щастя, українцям вдалося розвіяти відчуття дежавю, яке нависло над першим періодом. Протягом чотирьох хвилин Пересунько, Дахновський та Трахт закинули три шайби поспіль, повернувши команді впевненість.

У другому періоді суперники продемонстрували рівну боротьбу з невеликою кількістю гольових моментів. Зрештою Дьяченко та Оцука не дозволили польовим гравцям змінити рахунок на табло.

На початку третього періоду наша команда вистояла в меншості, перевела гру до чужої зони, заробила чисельну перевагу і майже п’ять хвилин тримала суперника біля його воріт. На жаль, реалізувати чотири хвилини більшості не вдалося. За 3,5 хвилини до завершення періоду японці зняли голкіпера. Синьо-жовті чотири рази невдало кидали по порожніх воротах, але й суперник не зміг скоротити відставання.

Ця перемога підняла команду Дмитра Христича на друге місце, яке дозволяє претендувати на вихід до елітного дивізіону, проте наша доля залежить від матчу Польща – Литва. Нас влаштує будь-який результат, окрім перемоги господарів турніру в основний час. Литві життєво необхідно після поразки Японії набрати бодай одне очко, щоб не вилетіти в групу В першого дивізіону. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Чемпіонат світу з хокею. Дивізіон IA. П'ятий тур

Україна – Японія 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – Муракамі (Сато, Накаджіма), 10:45. 1:1 – Пересунько, 13:09. 1:2 – Дахновський (Трахт, Ворона), 15:11. 1:3 – Трахт (Ворона), 17:24.

Нагадаємо, збірна України вирвала перемогу у грі з Францією на Чемпіонаті світу з хокею.