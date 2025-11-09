Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стало відоме ім'я переможниці Підсумкового турніру WTA

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Стало відоме ім'я переможниці Підсумкового турніру WTA
Олена Рибакіна стала першою казахстанкою в історії, яка здобула титул WTA Finals
фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Фінальний поєдинок неочікувано завершився в двох партіях

Представниця Казахстану Олена Рибакіна тріумфально завершила сезон, здобувши перемогу на Підсумковому турнірі WTA 2025 року, який проходив у Ер-Ріяді. Про це повідомляє «Главком»

У фінальному поєдинку в суботу, 8 листопада, вона впевнено обіграла лідерку світового рейтингу Аріну Соболенко за 1 годину 47 хвилин, вигравши у двох сетах: 6:3, 7:6 (7:0). У фінальному матчі, який став повторенням поєдинку за кубок Australian Open-2023 (тоді перемогла Соболенко), саме Рибакіна захопила ініціативу та зуміла здобути шосту перемогу у кар'єрі над «нейтральною» суперницею. 

Казахстанка продемонструвала бездоганну кампанію в Ер-Ріяді, вигравши всі п'ять матчів. На груповому етапі вона здолала Аманду Анісімову, Ігу Свьонтек та Катерину Александрову, а у півфіналі впоралася з Джесікою Пегулою. Варто відзначити, що Рибакіна потрапила на Підсумковий турнір в останній вагон: вона посунула з останнього восьмого прохідного місця росіянку Мірру Андреєву, яка провалила кінець сезону та лишилася без одиночного турніру (щоправда, Андреєва мала змогу виступити в парному розряді, де зіграла невдало і не вийшла з групи). 

Окрім цього, Олена встановила рекорд за заробленими очками: незважаючи на її перемогу на Вімблдоні-2022, казахстанка тоді не отримала жодних очок в рейтинг через санкції на британський турнір внаслідок недопуску до змагань представників з РФ та Білорусі, тому 1500 очок перевершили її минуле досягнення у вигляді 1300 очок за фінал Грендслему в Австралії. Завдяки цьому Рибакіна завершить сезон на п'ятому місці, обійшовши Джесіку Пегулу. 

Після матчу обидві тенісистки поділилися своїми враженнями щодо турніру. Рибакіна розповіла, що для неї це був неймовірний тиждень, і вона не очікувала жодних результатів та не думала, що зайде так далеко. При цьому її суперниця Соболенко курйозно зазначила наступне: «Не той результат, якого ми [команда білоруски] всі хотіли сьогодні... Мабуть, я старію, стаю чутливою. Так багато речей, якими можна пишатися». 

Як повідомлялося, український тенісист Віталій Сачко на турнірі ATP 250 у Меці (Франція) сенсаційно у трьох сетах переміг 13-ту ракетку світу Олександра Бублика. Він уперше у кар’єрі вийшов до чвертьфіналу турніру ATP. 

Він продовжив перемагати на турнірі у Франції та став першим українцем за понад вісім років, який зіграв у півфіналі турніру ATP 250. У чвертьфінальному матчі українець здолав француза Клемана Табюра (243-тя ракетка світу).

Теги: Підсумковий турнір Єлєна Рибакіна Аріна Соболенко теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Укінці сезону в когорті тренерів казахстанської тенісистки перебував чоловік Людмили Кіченок Станіслав Хмарський
Визначилися фіналістки Підсумкового турніру WTA
Вчора, 00:09
Олександр Бублик (ліворуч) – ексросіянин, який до 2016 року виступав за РФ
Стаховський розкритикував Сачка за обійми з ексросіянином Бубликом
7 листопада, 11:34
У півфіналі Віталій зустрінеться з американцем Лернером Тьєном
Історичний успіх. Сачко продовжує перемагати на турнірі у Франції
7 листопада, 10:19
Аліна Носенко та Марта Костюк наголосили, що підтримують об'єднання зусиль з Фондом Світоліної
Марта Костюк: Ми відкриті до співпраці зі Svitolina Foundation
6 листопада, 16:56
У 2023 році Марта Костюк заснувала фонд для популяризації тенісу в Україні
Костюк розповіла про деталі договорів, які мають підписати стипендіати її фонду
6 листопада, 16:17
Вінус Вільямс відвідала нагородження премією CFDA-2025
У США фотографи переплутали Вінус Вільямс з Наомі Кемпбелл
5 листопада, 19:29
Українка проводить найуспішніший рік у своїй кар'єрі
Дві українські тенісистки встановили особистий рекорд у рейтингу
27 жовтня, 21:47
Яннік Сіннер вдруге поспіль переміг Карлоса Алькараса у фіналі виставкового турніру Six Kings Slam в Ер-Ріяді
Італійський тенісист отримав у подарунок золоту ракетку за перемогу у Саудівській Аравії
20 жовтня, 15:54
Ястремська перемогла Мбоко
Ястремська стартувала з перемоги на турнірі у Китаї
14 жовтня, 14:27

Новини

Стало відоме ім'я переможниці Підсумкового турніру WTA
Стало відоме ім'я переможниці Підсумкового турніру WTA
Циганков приніс «Жироні» перемогу в матчі Ла Ліги
Циганков приніс «Жироні» перемогу в матчі Ла Ліги
Українець здобув третій найвищий ранг в японському сумо
Українець здобув третій найвищий ранг в японському сумо
Пішов з життя видатний український тренер з вільної боротьби
Пішов з життя видатний український тренер з вільної боротьби
Стала відома дата жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Стала відома дата жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Президент ФІФА потрапив у скандал через заяву про Трампа
Президент ФІФА потрапив у скандал через заяву про Трампа

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua