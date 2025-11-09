Стало відоме ім'я переможниці Підсумкового турніру WTA

Фінальний поєдинок неочікувано завершився в двох партіях

Представниця Казахстану Олена Рибакіна тріумфально завершила сезон, здобувши перемогу на Підсумковому турнірі WTA 2025 року, який проходив у Ер-Ріяді. Про це повідомляє «Главком».

У фінальному поєдинку в суботу, 8 листопада, вона впевнено обіграла лідерку світового рейтингу Аріну Соболенко за 1 годину 47 хвилин, вигравши у двох сетах: 6:3, 7:6 (7:0). У фінальному матчі, який став повторенням поєдинку за кубок Australian Open-2023 (тоді перемогла Соболенко), саме Рибакіна захопила ініціативу та зуміла здобути шосту перемогу у кар'єрі над «нейтральною» суперницею.

Казахстанка продемонструвала бездоганну кампанію в Ер-Ріяді, вигравши всі п'ять матчів. На груповому етапі вона здолала Аманду Анісімову, Ігу Свьонтек та Катерину Александрову, а у півфіналі впоралася з Джесікою Пегулою. Варто відзначити, що Рибакіна потрапила на Підсумковий турнір в останній вагон: вона посунула з останнього восьмого прохідного місця росіянку Мірру Андреєву, яка провалила кінець сезону та лишилася без одиночного турніру (щоправда, Андреєва мала змогу виступити в парному розряді, де зіграла невдало і не вийшла з групи).

Окрім цього, Олена встановила рекорд за заробленими очками: незважаючи на її перемогу на Вімблдоні-2022, казахстанка тоді не отримала жодних очок в рейтинг через санкції на британський турнір внаслідок недопуску до змагань представників з РФ та Білорусі, тому 1500 очок перевершили її минуле досягнення у вигляді 1300 очок за фінал Грендслему в Австралії. Завдяки цьому Рибакіна завершить сезон на п'ятому місці, обійшовши Джесіку Пегулу.

Після матчу обидві тенісистки поділилися своїми враженнями щодо турніру. Рибакіна розповіла, що для неї це був неймовірний тиждень, і вона не очікувала жодних результатів та не думала, що зайде так далеко. При цьому її суперниця Соболенко курйозно зазначила наступне: «Не той результат, якого ми [команда білоруски] всі хотіли сьогодні... Мабуть, я старію, стаю чутливою. Так багато речей, якими можна пишатися».

Як повідомлялося, український тенісист Віталій Сачко на турнірі ATP 250 у Меці (Франція) сенсаційно у трьох сетах переміг 13-ту ракетку світу Олександра Бублика. Він уперше у кар’єрі вийшов до чвертьфіналу турніру ATP.

Він продовжив перемагати на турнірі у Франції та став першим українцем за понад вісім років, який зіграв у півфіналі турніру ATP 250. У чвертьфінальному матчі українець здолав француза Клемана Табюра (243-тя ракетка світу).