Італійський тенісист отримав у подарунок золоту ракетку за перемогу у Саудівській Аравії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Італійський тенісист отримав у подарунок золоту ракетку за перемогу у Саудівській Аравії
Яннік Сіннер вдруге поспіль переміг Карлоса Алькараса у фіналі виставкового турніру Six Kings Slam в Ер-Ріяді
фото: Reuters

Трофей створений з 24-каратного золота

Після перемоги над іспанцем Карлосом Алькарасом в Ер-Ріяді італійський тенісист Янник Сіннер отримав унікальну 24-каратну ракетку, над якою майстри працювали понад 160 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Яннік Сіннер вдруге поспіль переміг Карлоса Алькараса у фіналі виставкового турніру Six Kings Slam в Ер-Ріяді. Після перемоги італієць отримав не тільки 6 мільйонів доларів призових, а й особливий подарунок – золоту тенісну ракетку, виготовлену спеціально для цього турніру.

Трофей створений з 24-каратного золота. Над ним працювала команда з десяти майстрів, витративши 164 години на повністю ручне виготовлення. Вага ракетки – близько 4 кілограмів, тобто в двадцять разів більше, ніж стандартна професійна ракетка.

Хоча офіційна оцінка вартості не оголошена, експерти припускають, що ця ракетка входить до числа найдорожчих спортивних трофеїв у світі.

Подібну золоту ракетку отримав Рафаель Надаль після участі в Six Kings Slam 2024 року. За інформацією іспанського видання Marca, її виготовили з чистого золота в натуральну величину. Вага ракетки склала близько 3 кілограмів, а вартість оцінили в 250 тисяч євро, що в 2,5 рази перевищує призові переможця турніру рівня ATP 250.

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.

Теги: Яннік Сіннер теніс

