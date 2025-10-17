Головна Спорт Новини
Стало відомо, чому зірка «Барселони» перестав ставити автографи на футболках

Ямаль отримав пропозицію від компанії, що торгує оригінальними спортивними сувенірами онлайн
фото: Reuters

Менеджери Ямаля заборонили гравцю роздавати автографи фанатам

18-річний вінгер «Барселони» Ламін Ямаль більше не підписує футболки та іншу атрибутику клубу. Про це інформує «Главком» з посиланням на Mundo Deportivo.

Зазначається, що гравець отримав пропозицію від компанії, що торгує оригінальними спортивними сувенірами онлайн. Щоб підвищити цінність кожного підпису, менеджери Ямаля заборонили роздавати автографи фанатам – тепер їх можна буде отримати тільки через офіційну платформу.

Клуб поставився до рішення з розумінням та залишить обмежену кількість підписів для офіційних заходів. 

Варто зазначити, що Ямаль уже став обличчям Adidas, Beats, Powerade, Oppo, Nesquik та послом ЮНІСЕФ.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

