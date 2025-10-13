Став відомий стартовий склад збірної України на гру з Азербайджаном

Гра Україна – Азербайджан розпочнеться о 21:45

Збірна України з футболу назвала стартовий склад на матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу з Азербайджаном. Про це інформує «Главком».

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Гуцуляк, Маліновський, Ярмолюк, Очеретько, Волошин, Довбик.

Сьогодні, 13 жовтня, в Кракові на стадіоні «Краковія» відбудеться матч 4-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Україна – Азербайджан (початок – о 21:45 за київським часом).

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».