Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Став відомий стартовий склад збірної України на гру з Азербайджаном

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Став відомий стартовий склад збірної України на гру з Азербайджаном
10 жовтня Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію

Гра Україна – Азербайджан розпочнеться о 21:45

Збірна України з футболу назвала стартовий склад на матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу з Азербайджаном. Про це інформує «Главком».

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Гуцуляк, Маліновський, Ярмолюк, Очеретько, Волошин, Довбик.

Сьогодні, 13 жовтня, в Кракові на стадіоні «Краковія» відбудеться матч 4-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Україна – Азербайджан (початок – о 21:45 за київським часом).

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Першоліговa «Буковина» вдома здолала львівські «Карпати»
Визначилися вісім учасників 1/8 фіналу Кубку України з футболу
19 вересня, 09:24
Криворог виступає за клуб шостої ліги Іспанії «Моєте»
Російський футболіст поскаржився, що в Іспанії «багато африканців і брудних приїжджих»
24 вересня, 14:52
Кілька європейських футбольних федерацій закликають УЄФА вжити термінових заходів щодо Ізраїлю
ЗМІ назвали країни, які закликають УЄФА відсторонити Ізраїль
1 жовтня, 13:55
Ісландія з Україною зіграє в Рейк'явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр»
Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: Ісландії оголосила склад на матч з Україною
2 жовтня, 15:23
Молодіжна збірна України 10 жовтня зіграє номінально домашній матч з Угорщиною
Молодіжна збірна України з футболу оголосила склад на матчі з Угорщиною і Хорватією
3 жовтня, 10:25
25 вересня Титов вручив чек на 1 млн рублів директору асоціації «Міська рада ветеранів СВО» міста Набережні Челни
Легендарний ексфутболіст московського «Спартака» потрапив до бази «Миротворця»
7 жовтня, 22:12
Президент ФК «Металіст 1925» Богдан Бойко
Президент ФК «Металіст 1925» Богдан Бойко: прихід тренера Младена Бартуловича – стратегічне рішення, що запустило ривок клубу
8 жовтня, 09:59
Бразилець Клаудіньо має російське громадянство
Генпрокуратура РФ зайнялася перевіркою слів ексфутболіста «Зеніту» про війну в Україні
9 жовтня, 16:08
Роман Линдов є голкіпером команди «Буревій»
Спорт може стати новим сенсом життя для людей з ампутацією – ампфутболіст Линдов
Сьогодні, 10:52

Новини

Став відомий стартовий склад збірної України на гру з Азербайджаном
Став відомий стартовий склад збірної України на гру з Азербайджаном
«Окупанти, їдьте звідси». У Латвії хокеїсти побилися через російську мову
«Окупанти, їдьте звідси». У Латвії хокеїсти побилися через російську мову
Велогонщиця з Литви відмовилася стояти поруч з росіянкою на п'єдесталі
Велогонщиця з Литви відмовилася стояти поруч з росіянкою на п'єдесталі
Клубний чемпіонату світу: українські гімнастки не потисли руки росіянкам під час нагородження
Клубний чемпіонату світу: українські гімнастки не потисли руки росіянкам під час нагородження
Тренер Сантуш отримав 2 млн євро за розірвання контракту зі збірною Азербайджану
Тренер Сантуш отримав 2 млн євро за розірвання контракту зі збірною Азербайджану
Ізраїль оскаржив у Спортивному арбітражному суді недопуск гімнастів до чемпіонату світу
Ізраїль оскаржив у Спортивному арбітражному суді недопуск гімнастів до чемпіонату світу

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua