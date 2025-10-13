Дрони, кінологи та сапери. Під час гри Італія – Ізраїль очікуються особливі заходи безпеки

Організатори гри побоюється багатотисячних акцій протесту біля футбольної арени

На матчі збірних Італії та Ізраїлю в рамках відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу буде вжито особливих заходів безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Social Post.

Зустріч групи I відбудеться 14 жовтня в італійському місті Удіне. На 25-тисячний стадіон «Блюенерджі» буде допущено близько 5000 глядачів, але при цьому місцева влада побоюється багатотисячних акцій протесту біля футбольної арени.

За інформацією джерела, безпеку забезпечуватимуть кінологи, сапери та безпілотні літальні апарати. Будуть розгорнуті сили місцевої поліції та карабінерів. Перед матчем за межами стадіону та в найближчих районах міста буде заборонено продаж продуктів харчування та напоїв у скляній, керамічній та бляшаній тарі. Поліція побоюється, що банки та пляшки будуть використані протестувальниками як зручні метальні снаряди.

11 жовтня під час матчу Норвегії та Ізраїлю (5:0) в Осло місцеві поліцейські застосували проти пропалестинських протестувальників сльозогінний газ. Норвезька поліція також заарештувала кількох демонстрантів.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».