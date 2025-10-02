Портал Sofascore визнав Забарного найкращим гравцем гри «ПСЖ» – «Барселона»

Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан та відіграв весь матч

Український центральний захисник Ілля Забарний був визнаний статистичним порталом Sofascore найкращим гравцем гри «ПСЖ» – «Барселона». Про це інформує «Главком».

«ПСЖ» українця на виїзді переміг «Барселону» у грі 2 туру загального етапу Ліги чемпіонів – 2:1.

Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан та відіграв весь матч.

Українець 69 разів доторкнувся до м’яча, віддав 52 точних передач з 54 спроб (96%), зробив 1 удар, 4 відбори.

Також на рахунку Іллі 1 створений момент, 2 виноси (1 з порожніх воріт). Українець виграв 5 дуелей з 7 (71%), зробив 1 підбирання, заблокував 2 удари, 1 раз був обіграний та допустив 3 втрати м’яча.

Статистичний портал Sofascore постав Іллі за гру 7,7 балів – найкраща оцінка у матчі.

