Портал Sofascore визнав Забарного найкращим гравцем гри «ПСЖ» – «Барселона»

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Sofascore постав Іллі за гру 7,7 балів

Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан та відіграв весь матч

Український центральний захисник Ілля Забарний був визнаний статистичним порталом Sofascore найкращим гравцем гри «ПСЖ» – «Барселона». Про це інформує «Главком».

«ПСЖ» українця на виїзді переміг «Барселону» у грі 2 туру загального етапу Ліги чемпіонів – 2:1.

Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан та відіграв весь матч.

Українець 69 разів доторкнувся до м’яча, віддав 52 точних передач з 54 спроб (96%), зробив 1 удар, 4 відбори.

Також на рахунку Іллі 1 створений момент, 2 виноси (1 з порожніх воріт). Українець виграв 5 дуелей з 7 (71%), зробив 1 підбирання, заблокував 2 удари, 1 раз був обіграний та допустив 3 втрати м’яча.

Статистичний портал Sofascore постав Іллі за гру 7,7 балів – найкраща оцінка у матчі.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

