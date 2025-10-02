Портал Sofascore визнав Забарного найкращим гравцем гри «ПСЖ» – «Барселона»
Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан та відіграв весь матч
Український центральний захисник Ілля Забарний був визнаний статистичним порталом Sofascore найкращим гравцем гри «ПСЖ» – «Барселона». Про це інформує «Главком».
«ПСЖ» українця на виїзді переміг «Барселону» у грі 2 туру загального етапу Ліги чемпіонів – 2:1.
Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан та відіграв весь матч.
Українець 69 разів доторкнувся до м’яча, віддав 52 точних передач з 54 спроб (96%), зробив 1 удар, 4 відбори.
Також на рахунку Іллі 1 створений момент, 2 виноси (1 з порожніх воріт). Українець виграв 5 дуелей з 7 (71%), зробив 1 підбирання, заблокував 2 удари, 1 раз був обіграний та допустив 3 втрати м’яча.
Статистичний портал Sofascore постав Іллі за гру 7,7 балів – найкраща оцінка у матчі.
Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
