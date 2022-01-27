Джошуа відмовився від $90 млн заради бою з Усиком

Ф‘юрі назвав співвітчизника психом і не домовився з Вайтом

Заради реваншу з Олександром Усиком британський боксер Ентоні Джошуа, у якого українець відібрав чемпіонські пояси в надважкій ваговій категорії, відмовився від $90 млн. Про це заявив чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф’юрі.

«Змушений зробити це відео, – заявив Ф'юрі у ролику. – Едді Хірн та Ентоні Джошуа, схоже, найогидніші бізнесмени в історії. Сьогодні вони втратили $90 млн! Прокляті сучі діти! Психи!»

Тайсон не пояснив, звідки він взяв таку суму відступних, адже раніше мова йшла про $20 млн.

Тим часом WBC дав Ф'юрі і «тимчасовому» чемпіону Ділліану Вайту ще кілька днів, щоб домовитися про бій без промоутерських торгів у п'ятницю.