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    Джошуа відмовився від $90 млн заради бою з Усиком

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    Тайсон Ф'юрі розчарований вчинком Ентоні Джошуа - Джошуа відмовився від $90 млн заради бою з Усиком
    Тайсон Ф'юрі розчарований вчинком Ентоні Джошуа
    фото з відкритих джерел

    Ф‘юрі назвав співвітчизника психом і не домовився з Вайтом

    Заради реваншу з Олександром Усиком британський боксер Ентоні Джошуа, у якого українець відібрав чемпіонські пояси в надважкій ваговій категорії, відмовився від $90 млн. Про це заявив чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф’юрі.

    «Змушений зробити це відео, – заявив Ф'юрі у ролику. – Едді Хірн та Ентоні Джошуа, схоже, найогидніші бізнесмени в історії. Сьогодні вони втратили $90 млн! Прокляті сучі діти! Психи!»

    Тайсон не пояснив, звідки він взяв таку суму відступних, адже раніше мова йшла про $20 млн.

    Тим часом WBC дав Ф'юрі і «тимчасовому» чемпіону Ділліану Вайту ще кілька днів, щоб домовитися про бій без промоутерських торгів у п'ятницю.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Джошуа відмовився від $90 млн заради бою з Усиком