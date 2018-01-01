Стало відомо, хто виступить за жіночу збірну України в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2018
- Сьогодні, 17:21
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Вперше на старт Ігор вийде Юлія Джима
Стали відомі учасниці індивідуальної гонки Олімпійських ігор-2018 в Пхьончхані від України.
Гонка відбудеться відбудеться 14 лютого. Початок о 13.05.
У список потрапили: Валя Семеренко, Юлія Джима, Ірина Варвинець і Анастасія Меркушина.
Віта Семеренко і Олена Підгрушна пропустять гонку.
Нагадаємо, Юлія Джима вперше виступить на Олімпіаді-2018.
До цього Джима пропустила спринт і персьют, а тепер ризикує залишитися і без мас-старту.
Нагадаємо, що серед українок найкращий результат в спринті і персьюті показала Віта Семеренко, яка пропустить «індівідуалку» заради підготовки до мас-старту та естафетної гонок.
У спринті Віта фінішувала 14-ю, а в гонці переслідування - 18-ю.
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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Джерело: xsport.ua