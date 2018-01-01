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    Стало відомо, хто виступить за жіночу збірну України в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2018

    Вперше на старт Ігор вийде Юлія Джима
    Стали відомі учасниці індивідуальної гонки Олімпійських ігор-2018 в Пхьончхані від України. Гонка відбудеться відбудеться 14 лютого. Початок о 13.05. У список потрапили: Валя Семеренко, Юлія Джима, Ірина Варвинець і Анастасія Меркушина. Віта Семеренко і Олена Підгрушна пропустять гонку. Нагадаємо, Юлія Джима вперше виступить на Олімпіаді-2018.
    • Сьогодні, 17:21
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    Юлія Джима та Валя Семеренко. Фото: Костянтин Клименко
    Юлія Джима та Валя Семеренко. Фото: Костянтин Клименко

    Вперше на старт Ігор вийде Юлія Джима

    Стали відомі учасниці індивідуальної гонки Олімпійських ігор-2018 в Пхьончхані від України.

    Гонка відбудеться відбудеться 14 лютого. Початок о 13.05.

    У список потрапили: Валя Семеренко, Юлія Джима, Ірина Варвинець і Анастасія Меркушина.

    Віта Семеренко і Олена Підгрушна пропустять гонку.

    Нагадаємо, Юлія Джима вперше виступить на Олімпіаді-2018.

    До цього Джима пропустила спринт і персьют, а тепер ризикує залишитися і без мас-старту.

    Нагадаємо, що серед українок найкращий результат в спринті і персьюті показала Віта Семеренко, яка пропустить «індівідуалку» заради підготовки до мас-старту та естафетної гонок.

    У спринті Віта фінішувала 14-ю, а в гонці переслідування - 18-ю.

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

    Джерело: xsport.ua

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