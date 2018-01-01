Стало відомо, хто виступить за жіночу збірну України в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2018

Вперше на старт Ігор вийде Юлія Джима

Стали відомі учасниці індивідуальної гонки Олімпійських ігор-2018 в Пхьончхані від України. Гонка відбудеться відбудеться 14 лютого. Початок о 13.05. У список потрапили: Валя Семеренко, Юлія Джима, Ірина Варвинець і Анастасія Меркушина. Віта Семеренко і Олена Підгрушна пропустять гонку. Нагадаємо, Юлія Джима вперше виступить на Олімпіаді-2018.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Джима та Валя Семеренко. Фото: Костянтин Клименко

Вперше на старт Ігор вийде Юлія Джима

Стали відомі учасниці індивідуальної гонки Олімпійських ігор-2018 в Пхьончхані від України.

Гонка відбудеться відбудеться 14 лютого. Початок о 13.05.

У список потрапили: Валя Семеренко, Юлія Джима, Ірина Варвинець і Анастасія Меркушина.

Віта Семеренко і Олена Підгрушна пропустять гонку.

Нагадаємо, Юлія Джима вперше виступить на Олімпіаді-2018.

До цього Джима пропустила спринт і персьют, а тепер ризикує залишитися і без мас-старту.

Нагадаємо, що серед українок найкращий результат в спринті і персьюті показала Віта Семеренко, яка пропустить «індівідуалку» заради підготовки до мас-старту та естафетної гонок.

У спринті Віта фінішувала 14-ю, а в гонці переслідування - 18-ю.

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

Джерело: xsport.ua