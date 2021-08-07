Медальний залік Олімпіади: Україна більше здобуває і нижче опускається

Українські спортсмени здобули ще чотири нагороди Ігор у Токіо

В активі нашої збірної 18 медалей, серед яких лише одна золота

В передостанній день Ігор у Токіо збірна України здобула чотири нагороди. Останньою порадувала стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. 19-річна легкоатлетка мала найкращий результат сезону в світі, але показати на Олімпіаді його не змогла. Втім, і бронзова нагорода як для дебюту - це зовсім непогано. Тим більше якщо врахувати, що легкоатлети взагалі здобули одну медаль.

Раніше срібні медалі виграли каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова.

Прикро поступився у фіналі Олександр Хижняк. Боксер повністю перегравав суперника в ринзі, але пропустив несподіваний лівий боковий, опинився в нокауті і втратив «золото».

Бронзову нагороду на Олімпіаді здобула команда синхроністок.

Через те, що в активі нашої команди лише одна медаль найвищої проби, вона опустилася ще на три позиції в загальнокомандному рейтингу і посідає 43 місце.

Медальний залік Олімпіади після змагань 7 серпня

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