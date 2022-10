Стало відомо, коли може відбутися чемпіонський бій Усик – Ф'юрі (відео)

Стала відома можлива дата проведення бою між чемпіоном WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО). Про це повідомляє інсайдер ESPN Майк Коппінджер.

За даними Коппінджера, сторони заздалегідь запланували провести бій не в Британії, а в Саудівській Аравії. Коппінджер нагадує, що в грудні у Ф'юрі проміжний бій із співвітчизником Дереком Чісорою (33-12, 23 КО): «Адже ми відразу ж розуміли, що грудневого бою з Ентоні Джошуа не буде. Як мінімум, мені цей варіант ніколи не видавався чимось реальним. Навіть тоді, коли вони розпочали переговори. Адже було зрозуміло, що на думці у Ф'юрі лише бій з Усиком за звання абсолюта».

Tyson Fury fights Derek Chisora on Dec. 3, and it could serve as a tune-up for Oleksandr Usyk. There are ongoing talks between the sides for Fury and Usyk, sources tell ESPN, with March in Saudi Arabia a possibility for the undisputed heavyweight championship fight. #FuryUsyk pic.twitter.com/mZFFwWQrkj