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Стало відомо, коли може відбутися чемпіонський бій Усик – Ф'юрі (відео)

glavcom.ua
Стало відомо, коли може відбутися чемпіонський бій Усик – Ф'юрі (відео)
Бій може пройти в Саудівській Аравії
фото з відкритих джерел

Бій між Усиком та Ф'юрі може пройти у березні наступного року

Стала відома можлива дата проведення бою між чемпіоном WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО). Про це повідомляє інсайдер ESPN Майк Коппінджер.

За даними Коппінджера, сторони заздалегідь запланували провести бій не в Британії, а в Саудівській Аравії. Коппінджер нагадує, що в грудні у Ф'юрі проміжний бій із співвітчизником Дереком Чісорою (33-12, 23 КО): «Адже ми відразу ж розуміли, що грудневого бою з Ентоні Джошуа не буде. Як мінімум, мені цей варіант ніколи не видавався чимось реальним. Навіть тоді, коли вони розпочали переговори. Адже було зрозуміло, що на думці у Ф'юрі лише бій з Усиком за звання абсолюта».

Нагадаємо, що 3 грудня Ф’юрі проведе бій проти Дерека Чісори.

Раніше повідомлялось, що один з представників тренерського штабу російського боксера Олександра Повєткіна Ігор Нестеров воює в російській армії проти українського народу.

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Теги: Тайсон Ф'юрі Олександр Усик бокс

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