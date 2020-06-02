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    Стало відомо, скільки футболістів «Барселони» перехворіли коронавірусом

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    Стало відомо, скільки футболістів «Барселони» перехворіли коронавірусом

    Наразі «Барселона», набравши 58 очок в 27 турах, займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії

    Відразу кілька представників «Барселони» перенесли зараження коронавірусів під час паузи в сезоні, стверджує RAC1.

    За інформацією джерела, інфекцією перехворіли п'ятеро футболістів і ще двоє тренерів синьо-гранатових.

    Всі вони перенесли вірус без симптомів, зараз абсолютно здорові і беруть участь в роботі команди без будь-яких обмежень.

    Раніше «Барселона» оголосила, що за підсумками тестування в клубі ні у кого не було виявлено коронавірус.

    Чемпіонат Іспанії, як і практично всі турніри в світі, був припинений в березні через пандемію Covid-19, а країна стала одним з головних вогнищ поширення вірусу в Європі.

    Наразі «Барселона», набравши 58 очок в 27 турах, займає перше місце в турнірній таблиці першості.

    Іспанія ФК Барселона коронавірус
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