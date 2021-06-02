Стало відомо, скільки заробить Усик за бій з Джошуа

Українському боксеру, в разі проведення поєдинку, дістанеться декілька мільйонів доларів

Олександр Усик як претендент на чемпіонський пояс отримає значно менше за Джошуа, якщо цей бій відбудеться. Про це розповів промоутер колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександр Красюк.

«Про яку суму йде мова, коли ми говоримо про поєдинок Усик – Джошуа? Про мільйони. Ні, не про десятки мільйонів. Десятки мільйонів будуть у разі перемоги Олександра», – сказав Красюк в інтерв'ю, розміщеному на каналі Andrey Burenok про бізнес в YouTube.

Нещодавно в суперважкій вазі зірвався об'єднавчий поєдинок Ентоні Джошуа з Тайсоном Ф'юрі. В результаті головним претендентом на поєдинок з Джошуа став Олександр Усик, який є офіційним претендентом на титул за версією WBO.

Тим часом Олександр Красюк розповів, коли буде підписано контракт на поєдинок з Джошуа і коли відбудеться бій.