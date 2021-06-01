Шевченко випередив Ахметова та Луческу в рейтингу головних людей в українському футболі
В десятку впливових особистостей увійшли також Ребров, Зінченко і Малиновський
Колишнього нападника «Мілана», «Челсі» і київського «Динамо», а нині головного тренера збірної України Андрія Шевченка визнано найбільш цінною особистістю в українському футболі на сьогоднішній день. Відповідний рейтинг склав журнал Forbes спільно з українським виданням Tribuna.
Андрій Шевченко – головний тренер збірної України, один з кращих гравців в історії країни;
Рінат Ахметов – президент донецького «Шахтаря»;
Андрій Павелко – президент Української асоціації футболу;
Мірча Луческу – головний тренер київського «Динамо»;
Сергій Ребров – головний тренер угорського «Ференцвароша»;
Олександр Зінченко – півзахисник «Манчестер Сіті» і збірної України;
Олександр Ярославський – власник харківського футбольного клубу «Металіст»;
Сергій Палкін – генеральний директор донецького «Шахтаря»;
Катерина Монзуль – арбітр ФІФА;
Руслан Малиновський – півзахисник «Аталанти» і збірної України.
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