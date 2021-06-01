Шевченко випередив Ахметова та Луческу в рейтингу головних людей в українському футболі

Мірчі Луческу і Андрію Шевченко є що обговорити

В десятку впливових особистостей увійшли також Ребров, Зінченко і Малиновський

Колишнього нападника «Мілана», «Челсі» і київського «Динамо», а нині головного тренера збірної України Андрія Шевченка визнано найбільш цінною особистістю в українському футболі на сьогоднішній день. Відповідний рейтинг склав журнал Forbes спільно з українським виданням Tribuna.

Андрій Шевченко – головний тренер збірної України, один з кращих гравців в історії країни;

Рінат Ахметов – президент донецького «Шахтаря»;

Андрій Павелко – президент Української асоціації футболу;

Мірча Луческу – головний тренер київського «Динамо»;

Сергій Ребров – головний тренер угорського «Ференцвароша»;

Олександр Зінченко – півзахисник «Манчестер Сіті» і збірної України;

Олександр Ярославський – власник харківського футбольного клубу «Металіст»;

Сергій Палкін – генеральний директор донецького «Шахтаря»;

Катерина Монзуль – арбітр ФІФА;

Руслан Малиновський – півзахисник «Аталанти» і збірної України.