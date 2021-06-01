  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Шевченко випередив Ахметова та Луческу в рейтингу головних людей в українському футболі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мірчі Луческу і Андрію Шевченко є що обговорити - Шевченко випередив Ахметова та Луческу в рейтингу головних людей в українському футболі
    Мірчі Луческу і Андрію Шевченко є що обговорити
    Фото з відкритих джерел

    В десятку впливових особистостей увійшли також Ребров, Зінченко і Малиновський

    Колишнього нападника «Мілана», «Челсі» і київського «Динамо», а нині головного тренера збірної України Андрія Шевченка визнано найбільш цінною особистістю в українському футболі на сьогоднішній день. Відповідний рейтинг склав журнал Forbes спільно з українським виданням Tribuna.

    Андрій Шевченко – головний тренер збірної України, один з кращих гравців в історії країни;

    Рінат Ахметов – президент донецького «Шахтаря»;

    Андрій Павелко – президент Української асоціації футболу;

    Мірча Луческу – головний тренер київського «Динамо»;

    Сергій Ребров – головний тренер угорського «Ференцвароша»;

    Олександр Зінченко – півзахисник «Манчестер Сіті» і збірної України;

    Олександр Ярославський – власник харківського футбольного клубу «Металіст»;

    Сергій Палкін – генеральний директор донецького «Шахтаря»;

    Катерина Монзуль – арбітр ФІФА;

    Руслан Малиновський – півзахисник «Аталанти» і збірної України.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Рінат Ахметов Андрій Шевченко Мірча Луческу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шевченко випередив Ахметова та Луческу в рейтингу головних людей в українському футболі