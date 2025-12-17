Стануть доступнішими: організатори Чемпіонату світу-2026 змінили вартість квитків

Деякі категорії глядачів отримають солідне полегшення від фінансових витрат для перегляду матчів своїх команд

Після хвилі гострої критики з боку вболівальників та національних федерацій, FIFA оголосила про суттєві зміни у ціновій політиці на Чемпіонат світу-2026, що пройде в США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком».

Організація офіційно запровадила нову категорію квитків «Supporter Entry Tier» вартістю 60 доларів США, яка діятиме на всі 104 матчі турніру, включно з фінальною грою. Цей крок став відповіддю на звинувачення у «здирництві» та «зраді фанатів», адже початкові ціни на майбутній мундіаль були майже на 500% вищими порівняно з попередньою першістю в Катарі. Зокрема, до цього перегляду найдешевші квитки на груповий етап стартували від 180 доларів США, а вартість місця на фіналі перевищувала 4000 доларів США.

Згідно з новим регламентом, бюджетні квитки становитимуть 10% від загальної квоти, яку отримують національні асоціації для своїх вболівальників. Проте придбати ці квитки можна буде виключно через офіційні програми національних збірних, які самостійно визначатимуть критерії «лояльності» для ідентифікації справжніх прихильників команди. Додатковою перевагою для вболівальників стане скасування адміністративних зборів при поверненні коштів за квитки на стадію плей-оф у разі вильоту їхньої збірної з турніру.

Попри ці поступки, експерти з організації Football Supporters Europe зазначають, що такі заходи є хоч і правильним кроком, але все ще недостатніми. Основні зауваження стосуються того, що частка дешевих квитків становить менше 1% від загальної місткості стадіонів, а різниця в ціні між категоріями в одному секторі може бути п’ятнадцятикратною. Зокрема, шлях за командою до фіналу за новими тарифами може коштувати 480 доларів, тоді як за наступну категорію фанату доведеться викласти вже майже 7000 доларів.

Нагадаємо, що ФІФА також оголосила про низку нововведень на майбутньому Чемпіонаті світу-2026, який спільно приймуть Канада, Мексика та США. Найсуттєвіше з них полягає в тому, що в кожному матчі турніру, що пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року, будуть обов'язково запроваджені трихвилинні перерви на поповнення запасу води.