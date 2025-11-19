Визначаться суперники України. Де дивитися жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу

Україна продовжує боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу

Україна гарантовано не зіграє проти Італії, Туреччини та Данії

У четвер, 20 листопада, пройде жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Початок жеребкування – о 14:00 за київським часом. Україна потрапила в перший кошик для жеребкуванням плей-оф.

Де дивитися жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу

Переглянути трансляцію жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу можна буде на Megogo та офіційному сайті FIFA.

Хто ще вийшов у плей-оф відбору ЧС-2026

У цьому етапі буде чотири кошики: три – за оновленим рейтингом ФІФА, а четвертий – для команд, які отримали право продовжити боротьбу через Лігу націй. Для виходу на Мундіаль нашій збірній потрібно здолати двох опонентів.

Перший кошик: Італія, Туреччина, Данія, Україна

Другий кошик: Уельс, Словаччина, Польща, Чехія.

Третій кошик: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово.

Четвертий кошик: Швеція, Румунія, Північна Ірландія, Північна Македонія

Які переваги дає перший кошик

У півфіналі плей-оф у суперники потрапляє команда з четвертого кошика – тобто збірні, що пробилися через Лігу націй (Швеція, Румунія, Північна Ірландія та Північна Македонія).

Команди з першого та другого кошиків отримують перевагу домашнього поля в півфіналі плей-оф. Господар фіналу визначатиметься жеребом.

Також у фіналі між собою не можуть зустрітися команди з першого кошика. Отже, Україна гарантовано не зіграє проти Італії, Туреччини та Данії.

У разі виходу до фіналу, Україна буде протистояти команді з другого або третього кошика.

Що далі чекає на збірну України

19 листопада: оновлення рейтингу ФІФА та визначення кошиків.

20 листопада: жеребкування плей-оф ЧС-2026.

5 грудня: жеребкування фінального турніру ЧС-2026.

26 і 31 березня 2026 року: матчі плей-оф.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».