Результати матчів відбору на чемпіонат світу за 17 листопада

Німеччина намагатиметься перервати прокляття останніх років та вийти з групи на мундіалі

Вчорашній день відзначився як розгромами, так і конкурентними напруженими іграми

Вчора відбулися шість заключних матчів першого етапу кваліфікації на світову першість-2026, які визначили ще двох учасників основного турніру мундіалю. Про це повідомляє «Главком».

Найцікавішою вивіскою дня мав бути поєдинок між Німеччиною і Словаччиною. Команди підходили з однаковою кількістю очок до поєдинку, але словакам необхідна була лише перемога через гіршу різницю м'ячів. На відміну від першої гри між цими командами, де Словаччина здійснила один з найбільших апсетів стартових турів завдяки перемозі 2:0, Німеччина повністю була готова до своїх опонентів. Вона з перших хвилин тиснула на них і відвантажила одразу шість м'ячів у ворота Мартіна Дубравки, кваліфікувавшись на свій дев'ятнадцятий ЧС поспіль.

Іншою заочною боротьбою за перше місце групи були матчі збірних Польщі та Нідерландів. Полякам необхідно було розгромити Мальту, при цьому сподівавшись на аналогічну сенсацію від Литви. У підсумку ані перша, ані друга умова не справдилися: мальтійці до кінця боролися з командою Роберта Левандовського та мінімально поступилися їм лише на 85-й хвилині, а «помаранчеві» не лишили жодних шансів литовцям, перемігши їх 4:0. Саме Нідерланди виступлять на світовій першості уп'яте за останні 20 років, а полякам доведеться боротися за мундіаль у плей-оф.

Щодо інших поєдинків, то вони вже не несли жодної інтриги в турнірній ситуації: хорвати у важкому матчі переграли чорногорців на виїзді (2:3), а чехи розгромили Гібралтар (6:0). Саме ці дві збірні фінішували на вершині своєї групи та у зазначеній вище послідовності розподілили місця.

Сьогодні перший раунд відбору на Чемпіонат світу завершиться: усі ігри розпочнуться о 21:45 задля уникнення маніпуляцій результатів.

Відбір чемпіонату світу. Десятий тур

Група A

Німеччина – Словаччина 6:0 (4:0)

Голи: Вольтемаде, 18, Гнабрі, 29, Сане, 36, 41, Баку, 67, Уедраого, 79

Північна Ірландія – Люксембург 1:0 (1:0)

Голи: Донлі, 44

Група G

Мальта – Польща 2:3 (5:1)

Голи: Кардона, 36, Теума, 68 – Левандовський, 32, Вшолек, 59, Зелінський, 85

Нідерланди – Литва 4:0 (1:0)

Голи: Рейндерс, 16, Гакпо, 58, Сімонс, 60, Мален, 62

Група L

Чехія – Гібралтар 6:0 (5:0)

Голи: Доудєра, 5, Хори, 18, Цоуфал, 32, Карабец, 39, Соучек, 44, Гранац, 51

Чорногорія – Хорватія 2:3 (2:1)

Голи: Осмаїч, 3, Крстович, 17 – Перішич, 37, Якич, 72, Влашич, 87

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».