ФІФА розведе найсильніші збірні під час жеребкування чемпіонату світу: деталі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
ФІФА розведе найсильніші збірні під час жеребкування чемпіонату світу: деталі
ФІФА хоче уникнути дострокових дуелей головних фаворитів
фото: Reuters

Жеребкування фінальної частини чемпіонату світу відбудеться 5 грудня у Вашингтоні

ФІФА оголосила про запровадження нової системи посіву для найсильніших збірних перед жеребкуванням плейоф чемпіонату світу-2026. Про це повідомили в пресслужбі організації, інформує «Главком».

Жеребкування фінальної частини ЧС-2026 відбудеться 5 грудня у Вашингтоні. Україна братиме участь у процедурі в четвертому, останньому кошику. Під час жеребкування буде сформовано 12 груп по чотири команди.

Головні зміни стосуються саме плейоф. Топ-4 збірні світового рейтингу ФІФА автоматично розводитимуть у різні чверті турнірної сітки, щоб вони не зустрічалися між собою на ранніх етапах. Йдеться про Іспанію, Аргентину, Францію та Англію.

У ФІФА пояснюють, що це дозволить уникнути дострокових дуелей головних фаворитів, а також залишить найочікуваніші протистояння для пізніших стадій турніру. У разі перемоги в групах Іспанія та Аргентина зможуть перетнутися лише у фіналі, а їхні зустрічі з Францією чи Англією стануть можливими не раніше півфіналів.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

