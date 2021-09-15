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    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото

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    Кияни ледве не взяли гору над&nbsp;&laquo;Бенфікою&raquo; на старті групового турніру Ліги чемпіонів - Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Кияни ледве не взяли гору над «Бенфікою» на старті групового турніру Ліги чемпіонів
    Фото: glavcom.ua

    Київське «Динамо» розійшлося миром з лісабонською «Бенфікою»

    Весь матч з «Бенфікої» в першому турі Ліги чемпіонів терпіли футболісти столичного клубу. «Динамо» майже весь матч провело в захисті. В поті чола працював воротар Денис Бойко. Було кілька нагод відзначитися і у киян. А розв’язка матчу наступила в доданий арбітром час. Спочатку Шапаренко перевірив на міцність поперечину, а за хвилину після розіграшу кутового забив гол. На жаль, арбітр після перегляду відеоповтору його скасував. Виявилося, що на початку результативної атаки в положенні «поза грою» перебував Денис Гармаш. 0:0 – бойова нічия.

    Детальніше: Ліга чемпіонів. «Динамо» – «Бенфіка» – 0:0: онлайн матчу.

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    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото
    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото

    В іншому матчі групи «Баварія» на виїзді здолала «Барселону» – 3:0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Старт «Динамо» в Лізі чемпіонів у яскравих фото