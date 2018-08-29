Стартувало голосування за найкращого гравця місяця Прем'єр-ліги України



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Також у голосуванні беруть участь футболісти, які відзначалися стабільністю впродовж серпневих турів

На сайті Прем'єр-ліги України почалося голосування за найкращого гравця чемпіонату в серпні.

У голосуванні беруть участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у серпні: 3-й тур – Беньямін Вербич («Динамо»), 4-й тур – Марлос («Шахтар»), 5-й тур – Віктор Циганков («Динамо»), 6-й тур – Жуніор Мораес («Шахтар»).

Також у голосуванні беруть участь футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж серпневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.

А саме – Євген Банада («Олександрія»), Сергій Гринь («Арсенал-Київ»), Денис Безбородько («Десна»), Сергій Літовченко («Чорноморець»).



