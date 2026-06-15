Як це можливо? Кабо-Верде зіграло внічию з Іспанією на Чемпіонаті світу 2026

Іспанська команда невдало для себе розпочала мундіаль

Збірна Іспанії неочікувано не змогла забити Кабо-Верде і з сухим рахунком 0:0 втратила очки у матчі першого туру Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як повідомлялося в анонсі до матчу, у межах підготовки до Чемпіонату світу збірна Іспанії провела два спаринги. Команда Луїса де ла Фуенте зіграла внічию з Іраком (1:1) завдяки голу Торреса, а потім упевнено перемогла Перу (3:1). Тоді за іспанців відзначилися Оярсабаль і Педрі, а ще один м’яч став наслідком автоголу суперника.

Збірна Кабо-Верде також підійшла до турніру в хорошому настрої, здобувши дві великі перемоги. Спершу «Сині акули» сенсаційно розгромили Сербію (3:0) з голами Леніні, Лероя Дуарте та Беншимола, а потім із таким же рахунком переграли Бермуди. Цього разу забивали Віллі Семеду, да Кошта та Родрігес.

Хід матчу

Збірна Іспанії з перших хвилин заволоділа ініціативою в матчі проти Кабо-Верде та регулярно загрожувала воротам суперника. Вже на старті чудову нагоду мав Мікель Оярсабаль, однак захисник гостей у вирішальний момент вибив м'яч майже з лінії воріт. Попри перевагу іспанців, оборона Кабо-Верде діяла організовано та не дозволяла створювати багато моментів у штрафному майданчику.

Найнебезпечніші епізоди першого тайму припали на його завершення. Спочатку після скидки Марка Кукурельї Ферран Торрес головою влучив у поперечину. На добиванні опинився Оярсабаль, але його удар під поперечину парирував воротар Возіння. Незадовго до перерви голкіпер Кабо-Верде знову врятував свою команду після ще одного небезпечного удару Торреса.

Після відпочинку картина гри суттєво не змінилася. Іспанія продовжувала контролювати м'яч, але її атакам бракувало швидкості та нестандартних рішень. Свої моменти мали Фабіан Руїс, Кукурелья та Мікель Меріно, однак Возіння щоразу діяв надійно. Найкращий шанс другого тайму виник саме у Меріно на 73-й хвилині, проте його удар по центру воріт не став проблемою для голкіпера.

У пошуках переможного гола Луїс де ла Фуенте кинув у бій Ламіна Ямаля, Дані Ольмо та інших свіжих виконавців, однак навіть це не допомогло зламати оборону суперника. Кабо-Верде дедалі глибше відходило до власного штрафного майданчика та успішно стримувало фінальний натиск фаворита.

Головним героєм зустрічі став досвідчений воротар Кабо-Верде Возіння, який здійснив низку ключових сейвів і зберіг свої ворота недоторканними. У підсумку матч завершився нульовою нічиєю, яка стала великим успіхом для африканської команди та серйозною втратою очок для одного з фаворитів турніру.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет H

Іспанія – Кабо-Верде 0:0 (0:0)

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Нагадаємо, що Катар шокував Швейцарію і вирвав нічию на Чемпіонаті світу 2026.