Федерації біатлону України отримала нового керівника

За Крулька проголосували 58 делегатів XII звітно-виборної конференції Федерації біатлону України

Сьогодні, 14 листопада, відбулися вибори президента Федерації біатлону України. Новим очільником ФБУ став народний депутат Іван Крулько. Про це повідомляє «Главком».

На цю посаду також претендував біатлоніст Дмитро Підручний. Голоси розділились 58 на 31 на користь Крулька.

41-річний Крулько є народним депутатом від ВО «Батьківщина». Є кандидатом юридичних наук, народним депутатом останніх двох скликань та першим заступником голови комітету з питань бюджету ВРУ ІХ скликання. У 2009-2010 роках був заступником Міністра України в справах сім'ї, молоді та спорту.

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На цій посаді Крулько змінив Володимира Бринзака, що був незмінним очільником національної біатлонної федерації з 1998 року. Цього року функціонер не балотувався на посаду, написавши заяву про добровільне залишення посади.