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Колишня біатлоністка збірної України отримала посвідку на проживання в Росії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Колишня біатлоністка збірної України отримала посвідку на проживання в Росії
Після 24 лютого цього року Бех виїхала до Росії
фото з відкритих джерел

З 2018 по 2022 рік Катерина Бех виступала за збірну України

Колишня біатлоністка збірної України Катерина Бех отримала посвідку на проживання в Росії. Про це повідомляють росЗМІ.

Протягом трьох місяців вона може стати громадянкою Росії.

Бех у серпні була включена до складу збірної Московської області, у вересні вона виступила на другому етапі Кубка Співдружності в Раубічах та на літньому чемпіонаті Росії.

З 2018 по 2022 рік Бех виступала за збірну України. Після початку війни біатлоністка покинула Україну та виїхала до Росії. Після цього Бех було виключено зі збірної.

Катерина Бех – уродженка Росії, проте в 2018 році біатлоністка прийняла рішення виступати за збірну Україну. Після 24 лютого цього року Бех покинула Україну та виїхала до Росії. Її було виключено з національної збірної.

Раніше повідомлялось, що соратник Тимошенко може очолити Федерацію біатлону України.

Вибори голови Федерації біатлону України мають відбутись 14 листопада.

Остаточна кількість кандидатів поки невідома, однак про свої наміри балотуватися говорив також біатлоніст Дмитро Підручний.

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Теги: росія біатлон Україна Катерина Бех

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