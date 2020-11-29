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    Тайсон – Джонс. Відео бою між підстаркуватими легендами і статистика ударів

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    Рой Джонс - Майк Тайсон: перемогла дружба - Тайсон – Джонс. Відео бою між підстаркуватими легендами і статистика ударів
    Рой Джонс - Майк Тайсон: перемогла дружба
    Свіилина - Boxrec

    Як і очікувалося, поєдинок завершився нічиєю

    У ніч з 28 на 29 листопада на арені в Лос-Анджелесі (США) відбувся виставковий бій між легендами минулих років, американцями Майком Тайсоном та Роєм Джонсом-молодшим. Судді не змогли вирішити, хто виявився сильнішим та призначили нічию.

    Бій мав статус виставкового, а тривалість раунду була скорочена з трьох до двох хвилин. Крім цього, обидва учасники отримали потовщені рукавички. Тайсон та Джонс вже вікові боксери, їм обом вже за 50 років. Утім, вони провели на ринзі весь восьмираундовий поєдинок.

    По ходу бою Майк Тайсон істотно перевершив суперника по точності ударів. Тайсон викинув 193 удари, 67 влучили в ціль. Джонс пробив 236 разів, але влучив тільки 37 разів.

    Загальна точність склала 34,7% на 15,7% на користь Тайсона.

    Статистика ударів
    Статистика ударів

    Один з трьох суддів нарахував нічию (76:76), другий – перемогу Джонса (80:76), а третій – перемогу Тайсона (79:73). Таким чином, бій завершився внічию. За бій Тайсон повинен отримати гонорар у сумі 10 мільйонів доларів. А от його суперник – 3 мільйони доларів. Більша частина грошей піде на благодійність.

    Майк Тайсон не виходив на ринг з 2005 року, коли програв Кевіну Макбрайду. На його рахунку – 50 перемог і шість поразок.

    Рой Джонс пішов з рингу у 2018 році, він провів 76 боїв і виграв 66-ти з них. В останньому поєдинку Рой здолав Скотта Сіґмона.

     Читайте також: «I'm ukrainian Tyson». Відео миті знайомства Беленюка з Тайсоном

     

    Теги: бокс ветеран статистика благодійність Майк Тайсон Рой Джонс
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