Став відомий гонорар Ф’юрі та Джошуа в бою за звання абсолютного чемпіона

За перший поєдинок боксери отримають по $75 млн

Став відомий розмір гонорару за об'єднувальний поєдинок у суперважкій вазі між британськими боксерами чинним чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та володарем поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа. Як повідомляє ESPN Ringside, суперники гарантовано отримають $150 млн. Сюди не увійшли проценти від продажу PPV-трансляцій. З ними розмір виплат боксерам зросте до $140 млн кожному. Раніше стало відомо, що гонорар за перший бій буде розділено між ними навпіл, а у реванші переможець отримає в півтора рази більше.

Дату поєдинку ще належить остаточно узгодити. Як очікується, він пройде в Саудівській Аравії в кінці липня або на початку серпня.

Раніше Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа домовилися про проведення двох боїв в 2021 році: перший поєдинок стане об'єднавчим, а в другому програв отримає право на реванш. На рахунку Ф'юрі 30 перемог (в тому числі 21 нокаутом) і одна нічия в професійному боксі. У Джошуа 23 перемоги (у тому числі 21 нокаутом) і одна поразка.

Тим часом стало відомо, коли в ринг повернеться українець Василь Ломаченко.