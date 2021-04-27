  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Став відомий гонорар Ф’юрі та Джошуа в бою за звання абсолютного чемпіона

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі, ймовірно, проведуть бій у Саудівській Аравії - Став відомий гонорар Ф’юрі та Джошуа в бою за звання абсолютного чемпіона
    Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі, ймовірно, проведуть бій у Саудівській Аравії
    Фото з відкритих джерел

    За перший поєдинок боксери отримають по $75 млн

    Став відомий розмір гонорару за об'єднувальний поєдинок у суперважкій вазі між британськими боксерами чинним чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та володарем поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа. Як повідомляє ESPN Ringside, суперники гарантовано отримають $150 млн. Сюди не увійшли проценти від продажу PPV-трансляцій. З ними розмір виплат боксерам зросте до $140 млн кожному. Раніше стало відомо, що гонорар за перший бій буде розділено між ними навпіл, а у реванші переможець отримає в півтора рази більше.

    Дату поєдинку ще належить остаточно узгодити. Як очікується, він пройде в Саудівській Аравії в кінці липня або на початку серпня.

    Раніше Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа домовилися про проведення двох боїв в 2021 році: перший поєдинок стане об'єднавчим, а в другому програв отримає право на реванш. На рахунку Ф'юрі 30 перемог (в тому числі 21 нокаутом) і одна нічия в професійному боксі. У Джошуа 23 перемоги (у тому числі 21 нокаутом) і одна поразка.

    Тим часом стало відомо, коли в ринг повернеться українець Василь Ломаченко.

    Читайте також:

    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies